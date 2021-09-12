Гороскоп на тиждень 13-19 вересня: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку тижня напруженість і емоційність у людей відійдуть на другий план, поступаючись місцем почуттю обов'язку і відповідальності.

Зате ближче до вихідних багатьох накриє мрійливість і схильність до сентиментальності. З'явиться бажання робити романтичні подарунки, а ще захочеться частіше заглядати в гороскоп.

Гороскоп на тиждень 13-19 вересня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень у Овнів буде присвячений облагороджуванню та прикрашанню світу – як навколишнього, так і внутрішнього. Вам захочеться оновити гардероб, змінити зачіску і зайнятися творчістю. У п'ятницю враження будуть незабутніми, і вони перейдуть в шикарні вихідні, щоб закріпити досягнуте.

Гороскоп на тиждень 13-19 вересня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня для Тельців велике значення будуть мати друзі. Вам буде не тільки цікаво спілкування з ними, але також вкрай корисні їхні поради і важливе спільне проведення часу. У вівторок можливий конфлікт на роботі, в якому ви ж і будете винні. Можливе розчарування в особистому житті.

Гороскоп на тиждень 13-19 вересня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Незважаючи на всю активність Близнят, їх може підстерігати невдача уфінансових питаннях. У вівторок будьте акуратніше грошима, особливо з чужими. У спілкуванні буде корисно проявити делікатність, інакше оточення пред'явить вам претензії. Будьте обережні з технікою і електроприладами.

Гороскоп на тиждень 13-19 вересня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Практично весь тиждень Ракам доведеться займатися вирішенням питань роботи і бізнесу. Зате фінансові неприємності вам не загрожують. У понеділок важливі для вас справи будуть відбуватися територіально десь далеко – за кордоном або ж у віртуальному світі. У сімейному житті на вихідних можливе розчарування .

Гороскоп на тиждень 13-19 вересня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Левам майбутня семиднівка обіцяє надати привабливі перспективи у багатьох сферах життя. Але не будьте занадто довірливі: за чужими обіцянками може ховатися марна трата часу. Це може спровокувати образу. У п'ятницю проявіть обережність в дієті і не їжте все підряд.

Гороскоп на тиждень 13-19 вересня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Незважаючи на зайнятість, зірки радять Дівам на наступному тижні знайти час для свого здоров'я і відпочинку. У середу для багатьох представників бізнесу важливими будуть партнерські відносини, а також нові ділові знайомства. Якщо вам потрібно зробити вибір – краще робити це спільно, а не поодинці.

Гороскоп на тиждень 13-19 вересня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Реклама

У Терезів намічається непростий і суперечливий тиждень. У вівторок ви потрапите в центр уваги, хоча самі будете створювати ситуації та впливати на можливі зміни в житті. Бійтеся критики через висловлювання своєї думки і нестандартних думок. Не всім це може сподобатися у вашому оточенні.

Гороскоп на тиждень 13-19 вересня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Скорпіони до самих вихідних загрузнуть в робочій рутині та побутових питаннях. Бізнес, будинок, сім'я віднімуть чимало сил. Але разом з тим, ви не будете відчувати себе втомленими. Навпаки, така бурхлива діяльність принесе вам задоволення. А в п'ятницю прийде пропозиція про відпочинок, звідки ви і не чекали.

Гороскоп на тиждень 13-19 вересня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Стрільцям наступна семиднівка приготувала багато розмов і зустрічей на різні теми як ділового, так і особистого характеру. У вас буде відмінно виходити управляти інтересами своїх близьких і підвищувати свій авторитет. Зате вихідні на контрасті пройдуть спокійно в тихих домашніх турботах.

Гороскоп на тиждень 13-19 вересня для Козерога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня зірки попереджають Козерогів, що їм важливо проявити обережність і стриманість під час спілкування з керівництвом і старшими людьми. Бурхливо відстоюючи свою позицію, в понеділок, ви ризикуєте нашкодити і посваритися з оточуючими. Краще припасіть свою самовпевненість на вихідні.

Гороскоп на тиждень 13-19 вересня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Початок семиденного періоду Водоліям важливо присвятити вирішенню питань ділового партнерства. Від вашої переконливості та прагнення до співпраці залежатиме подальша спільна робота. Згодом ви отримаєте непогані дивіденди. У середу зверніть увагу на здоров'я і займіться його профілактикою.

Гороскоп на тиждень 13-19 вересня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Незважаючи на зайнятість, Рибам буде корисно проявити більше уваги своєму загальному самопочуттю . Слідкуйте за своїм режимом, дієтою і постарайтеся знаходити час для повноцінного відпочинку. У суботу корисно організувати романтичне спілкування, поїздку і спільний відпочинок з коханою людиною.

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку .