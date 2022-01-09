Гороскоп на тиждень 10-16 січня: всі знаки зодіаку

Гороскоп на тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступного тижня у багатьох знаків з'явиться почуття спокою, надійності, розміреності та умиротворення. Реакція буде дещо сповільненою, але це не зашкодить ні роботі, ні відпочинку. А ось до кінця тижня з'явиться зайва чуттєвість та ранимість. Захочеться поринути у свій внутрішній світ і зректися зовнішніх переживань.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Овнам наступної семиденки варто відкласти лінь і зібрати свої сили . Саме так вам вдасться досягти поставленої мети відразу в декількох сферах життя. У понеділок прислухайтеся до інтуїції – ви зможете бути напрочуд проникливими. Колегам знадобляться ваші поради – не скупіться на прояв уваги.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень принесе Тельцям серйозні переживання у особистому житті. Вам слід тримати себе в руках, щоб уникнути чергового нападу люті. Ви ж знаєте, що ваша агресія не приведе до кохання та порозуміння, а от зруйнувати надійні багаторічні почуття може. У середу ваша інтуїція допоможе згладити багато неприємностей.

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Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Наступний тиждень принесе якісь дивні ситуації в роботі Близнят, але ви можете їх подолати. Серйозні розмови краще перенести з п'ятниці на другий день, попри привабливі та перспективні пропозиції. Виявляйте терпіння – так ви вчитеся витримці і будете за це винагороджені. Не скупіться на подарунки близьким людям.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Зірки рекомендують Ракам випробувати свої сили у незнайомій справі, якою ви раніше не займалися – там на вас чекає творчий успіх . У вас виникатимуть цікаві ідеї – варто лише почати. Не треба ризикувати у понеділок, бо мета не виправдає засоби. А на вихідних приділіть більше уваги коханій людині – і цей час стане незабутнім.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Леви у вівторок ризикують потрапити до пастки власних фантазій, хоча насправді реальність виявиться більш жорсткою. Вам настав час спуститися на землю і поринути в несподівані зміни. Можете розраховувати на підтримку близьких людей. Ось тільки повністю перекладати свої обов'язки на їхні плечі буде помилкою. Їм це не сподобається.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Дівам буде дуже складно порозумітися з оточенням . У четвер постарайтеся застосувати все своє красномовство, щоб переконати колег у вигідності та правильності вашої ідеї. Так ваш бізнес зможе незабаром принести непоганий прибуток. Однак заробляння грошей не повинно відволікати вас від здоров'я.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Терези не відчуватимуть жодних фінансових проблем . У оточення навіть може скластися враження, що вам неймовірно щастить у всіх справах. Головне за такого розвитку бізнесу – не втратити голову і залишатися людиною за будь-яких обставин. А ось у п'ятницю бережіть гаманець або поставте ліміт на банківську картку.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

На початку майбутньої семиденки Скорпіонам не потрібно починати серйозні фінансові відносини, тому що в цьому є якийсь ризик. Якщо у середу у вас виникнуть якісь сумніви, краще звернутися по допомогу до юриста, але не займатися самодіяльністю . Ви можете не розрахувати власні сили. Поїздка наприкінці тижня виявиться вдалою.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Стрільцям не варто починати жодних серйозних справ наступного тижня. У вівторок, щоб уникнути неприємностей, якомога менше довіряйте партнерам і не розповідайте їм про свої плани. Краще зверніться за порадою до мудріших і найдосвідченіших людей, які не залежать від стану ваших справ. З середини тижня у вас з'явиться приплив сил – ви відчуєте себе упевненіше.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Найближчої семиденки Козорогам варто прислухатися до своєї інтуїції , щоб у потрібний момент виявити спритність та гнучкість розуму. У цьому випадку вам вдасться уникнути небажаного впливу людей, які заважають вам жити і постійно диктують свої умови. У четвер вам не зашкодить відверта розмова – головне залишатися щирими.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Водоліїв з понеділка чекають якісь непорозуміння на роботі, зокрема – з начальством, тож тримайтеся від нього подалі. Також намагайтеся уникати зайвої активності – нічого, крім занепаду сил і негативних емоцій, це у вас не викличе. Найкраща тактика для вас – спокій та незворушність. І намагайтеся більше часу присвятити відпочинку.

Гороскоп на тиждень 10-16 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Наступного тижня Риби несподівано виявлять завидну напористість у досягненні своїх цілей . Не звертайте уваги на реакцію оточення, якщо воно надумає вас засуджувати за це. У вівторок постарайтеся не відволікатися на фантазії та сторонні думки. А надлишок сил та енергії краще застосовуйте у мирних цілях і не ведіться на провокації.

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