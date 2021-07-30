Гороскоп на серпень-2021 для знака зодіаку Терези: не приховуйте від людей свої таланти

Терези / Фото: Сьогодні
Який астрологічний прогноз на серпень потішить або засмутить представників знаку Терези ? У яких сферах життя слід проявити себе по максимуму, щоб отримати найкращі результати? Читайте гороскоп на серпень-2021 для знаку Терези.
Якщо ви поки ще міркуєте, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Робота
Робота / Фото: Unsplash
Навіть не сумнівайтеся у своїх силах, і тоді ви здолаєте роботу, якою раніше не думали займатися . Також багато Терезів відкриють у собі талант організатора й керівника – вас будуть слухатися. Наважтеся, колеги на вашому боці і готові допомогти будь-яким вашим ініціативам.
Фінанси
Гроші / Фото: Unsplash
У серпні 2021 особливо пощастить тим представникам знаку, хто працює у сфері обслуговування і торгівлі. До того ж, ви можете розраховувати на несподівані подарунки та премії . Останній літній місяць виявиться фінансово стабільним і прибутковим. Головне – не спустіть все за один вихід у світ.
Здоров'я
Вітаміни / Фото: Unsplash
Бажано звернути увагу на ендокринну систему і зайнятися якщо не лікуванням, то профілактикою захворювань щитовидної залози. Включіть у раціон своєї родини продукти, багаті йодом – вони будуть корисні всім. І налягайте на вітаміни , яких так багато влітку.
Кохання
Пара / Фото: Unsplash
В особистому житті ви ризикуєте зануритися в низку нездійсненних обіцянок. Будьте готові до того, що, якщо ви не виконаєте бажання коханої людини , то підхопите хвилю критики та недовіри. А кому потрібен зіпсований настрій? Це не найкращий розвиток для чуттєвої сфери життя.
Відпочинок
Друзі / Фото: Unsplash
Спілкування з друзями – приємна віддушина для Терезів у серпні 2021. Намагайтеся частіше вибиратися в гості, а також влаштовувати посиденьки у себе вдома або ж на природі. Щирі розмови, спільний ритуал розпивання чаю чи більш міцних напоїв зближує і тішить.
Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :
Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.
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