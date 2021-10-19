Гороскоп на 20 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 20 жовтня 2021 року. День жовтневої повні – це період спокуси, коли люди погано контролюють свої бажання і слабкості.

Гороскоп на 20 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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У тому, що у вас поганий настрій, не винні ні близькі, ні колеги. Або долайте свій негатив самі, або не псуйте життя оточенню. Не потрібно спалювати мости, вони вам явно ще знадобляться.

Гороскоп на 20 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Не потрібно ділитися цінною інформацією з людьми, які не мають до неї стосунку, особливо в день повні. А то наживете собі ворогів. Але, скоріше, інші люди отримають ворога у вашій особі.

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Гороскоп на 20 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ваші друзі давно і безуспішно намагаються донести до вас якусь важливу інформацію. Дослухайтеся до них, вони бажають вам добра. Перш ніж прийняти остаточне рішення – подумайте, і не один раз.

Гороскоп на 20 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Несподівані збіги відбудуться сьогодні. Цей день буде вдалим для людей авантюрних, тільки не перегинайте палицю. І не квапте події – ви ризикуєте пропустити щось важливе в своєму житті.

Гороскоп на 20 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Витонченість вашої манери висловлюватися буде гідно оцінена слухачами. Не стримуйте цього прагнення, спілкуйтеся собі на втіху. Ось тільки будьте обережніші із жартами – вас можуть неправильно зрозуміти.

Гороскоп на 20 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Постарайтеся зробити все, щоб не потрапити в безвихідне становище. Вам є що втрачати, і буде прикро, якщо ви не впораєтеся. Надто вже яскраво виражені всі ваші почуття на обличчі – краще приховати їх і нікому не показувати.

Гороскоп на 20 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ви здатні творити чудеса, треба тільки дуже захотіти. Будьте розсудливі – ви такі активні, що ризикуєте перевтомитися. Подумайте, як грамотно знайти вихід накопиченій у вас енергії.

Гороскоп на 20 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Не вступайте в суперечки і ні з ким не змагайтеся. Якщо ви не будете єдиним претендентом на щось, то воно вам не дістанеться. Вам слід докласти хоча б мінімальних зусиль для виконання своїх бажань.

Гороскоп на 20 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ви будете набагато уважніші за інших, а тому зможете передбачити найближчі події. Тільки пам'ятайте про те, що кожна людина може помилятися і ви не виняток з правила.

Гороскоп на 20 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

У цей день ви будете схильні до містицизму. Якщо вам абсолютно нічого робити, можете спробувати викликати духів – має вийти. Але краще пошукати більш конструктивні й важливі заняття.

Гороскоп на 20 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Не метушіться і не поспішайте. Нічого, крім головного болю і неприємностей, це не принесе. Вам рекомендовані спокій і розважливість. А ваші підозри нічим не обґрунтовані. Висловлюючи їх, ви ставите себе у незручне становище.

Гороскоп на 20 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Можливо, ви будете дуже агресивні. Причини для такої поведінки немає, тож будьте обачні, з такими речами жартувати не можна. Хочете, щоб до вашої думки дослухалися, – шукайте переконливі аргументи.

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