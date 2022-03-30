Евакуація та гуманітарна допомога: де дізнатися інформацію

В Україні створено офіційний сайт підтримки для організації евакуації населення / Фото: t.me/nashkyivua
В умовах війни потрібно дуже чітко розуміти, де офіційні дані, цифри та статистика, а де – фейки, запущені агресором задля досягнення своїх цілей. Тепер з'явився офіційний сайт, де можна дізнаватись інформацію про евакуації з гарячих точок і не тільки.
Спільними зусиллями Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерства внутрішніх справ та Координаційного центру органів місцевого самоврядування Української асоціації районних та обласних рад створено:
- офіційний сайт підтримки для організації евакуації населення;
- телеграм-бот @Evacuation2022_bot.
За допомогою вищезгаданого Telegram можна дізнатися про евакуацію населення із зон бойових дій, а також отримати гуманітарну та медичну допомогу, зокрема мешканцям тимчасово окупованих територій України.
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