Де людям із ВІЛ шукати допомогу – контакти лікарів, АРТ-сайти і не лише

Щоб отримати АРТ та підтримку людям, які мають ВІЛ-позитивний статус, можна звертатися до чат-ботів або дзвонити лікарям особисто / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Людям з ВІЛ важливо не припиняти терапію, а в умовах війни з Росією не завжди є доступ до препаратів чи лікарської допомоги. Основні ресурси допомоги людям із позитивним ВІЛ-статусом зібрав Центр громадського здоров'я МОЗ України

Далеко не всі люди з ВІЛ, які отримують АРТ (антиретровірусну терапію), знають куди звертатися за допомогою у разі переїзду Україною або в іншу країну. Питання актуальне і для людей, які отримали свій статус нещодавно: у березні 2022 року в Україні офіційно зареєстровано 779 нових випадків ВІЛ-інфекції.

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Так, щоб отримати АРТ людям, які мають ВІЛ-позитивний статус, можна звертатися до цей чат-бот з пошуку сайтів АРТ: і тим, хто лишився в Україні, і тим, хто виїхав за кордон.

Якщо потрібна допомога лікаря людям з ВІЛ, то отримати консультацію можна онлайн або зателефонувавши зі списку / Фото: istockphoto.com

Також неурядові українські, регіональні, міжнародні організації у співпраці з державними установами в Україні організували екстрений сервіс для допомоги українцям з доступом до лікування ВІЛ, туберкульозу, гепатиту по всьому світу.

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Якщо потрібна допомога лікаря, то отримати консультацію онлайн або за телефонами, обравши фахівця з цього списку . Отримати безкоштовну правову допомогу можна, зателефонувавши за номером 0800213 103. Як отримати соціальну підтримку за кордоном для людей із ВІЛ, можна дізнатися тут .

Нагадаємо, що ми також писали, як оформити лікарняний під час війни якщо ви переселенець і не тільки.

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