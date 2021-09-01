Фаршировані гогошари – рецепт кращої страви, де може бути болгарський перець

Фаршировані гогошари - рецепт / Фото: instagram.com/annkarandash/

Гогошари або ратунда – це сорт болгарського перцю з круглою формою. Буває червоним і зеленим, має щільну шкірку, тому багато хто не рекомендують використовувати його в різних овочевих салатах. І не потрібно. Адже за рахунок своєї щільності, соковитості та м'ясистості, в процесі запікання і тушкування, фаршировані гогошари рівномірно пропікаються і дають можливість своїй начинці бути розсипчастою. Щодо начинки, то все, що б ви не взяли – від овочів до м'яса і крупи – все буде смачно.

Гогошари з грибами і беконом – рецепт

Інгредієнти

Гогошари – 8 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля – 2 шт.

Лисички свіжі – 200-300 г

Бекон – 50 г

Олія – 2-3 ст. л.

Сухарі панірувальні – 50 г

Перець чорний, сіль, спеції – за смаком

Для соусу

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Цибуля-1 шт.

Морква – 1 шт.

Помідор – 2 шт.

Спеції, аджика – за смаком

Спосіб приготування

Цибулю і моркву очистити, подрібнити. Бекон нарізати дрібними кубиками. Гриби очистити, вимити, подрібнити. Гогошари вимити, видалити насіння і перегородки. На сковороді розігріти олію, обсмажити лисички (або інші гриби) на середньому вогні. Додати цибулю, моркву і бекон. Смажити, помішуючи, близько 15 хвилин, посолити і поперчити. Зняти сковороду з вогню, всипати хлібні крихти (або панірувальні сухарі), ретельно перемішати. Для соусу: в сотейнику на оливковій олії підсмажити дрібно порізану цибулю до напівпрозорості, потім додати терту моркву і просмажити ще кілька хвилин. Додати перетерті томати, аджику, сухі та свіжі трави, сіль і готувати 1-2 хвилини. Гогошари (або солодкий перець) викласти на змащене олією деко. Заповнити їх приготовленою начинкою, влити соус. Запікати за 200 градусів близько 20 хвилин до готовності. Вийняти гогошари з духовки, подати в тому посуді, в якому готувалися.

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