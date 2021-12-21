"Це принизливо": Папа Римський порівняв домашнє насильство з "витівками сатани"

Папа Римський порівняв домашнє насильство із сатанинською жорстокістю / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки весь світ спостерігає за історією з насильством по відношенню до жінок актора Кріса Нота, папа Римський Франциск засудив домашнє насильство щодо жінок і назвав його "майже сатанинською" дією, використовуючи одні з найрізкіших його висловлювань з цього питання. Глава католицької церкви заявив про це в ефірі італійської мережі TG5.

Священнослужитель розмовляв із чотирма людьми із важких сімей, у тому числі й жінкою, яка пережила насильство. Він розповів, що багато жінок переживають такий жахливий досвід.

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Проблема в тому, що для мене це майже сатанинська справа, тому що вона використовує людину, яка не може захистити себе, яка може лише спробувати заблокувати удари. Це принизливо. Дуже принизливо.

– заявив Папа Франциск.

Він поговорив із жінкою на ім'я Джованна, яка сказала, що втекла з дому зі своїми чотирма дітьми від жорстокого поводження. Папа сказав, що вона не втратила своєї гідності, бо пішла від тирана.

Я бачу в тобі гідність, бо, якби в тебе її не було, тебе теж тут не було б. Поглянь на Благословенну Матір і залишайся з цим образом мужності. Ви показуєте урок опору лихам. І зараз це виходить набагато краще, ніж колись.

– сказав священнослужитель.

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З початку пандемії коронавірусу Папа Франциск зробив кілька коментарів стосовно домашнього насильства. У низці країн почастішали випадки жорстокого поводження з жінками, оскільки багато хто залишається у пастці зі своїми кривдниками під час ізоляції.

Відповідно до звіту ООН, що охопив 13 країн, половина опитаних жінок заявили, що вони зазнали тієї чи іншої форми насильства з початку пандемії. В Італії, за даними поліції, опублікованими минулого місяця, щодня повідомлялося про 90 випадків насильства стосовно жінок, 62% з яких були випадками домашнього насильства.

Нагадаємо, раніше Папа Римський запропонував спосіб, як не допустити велику війну РФ з Україною.