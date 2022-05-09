Якщо виїхали до Угорщини – як отримати медичну допомогу українцям безкоштовно

Отримати медичну допомогу українцям безкоштовно в Угорщині можна за умови оформлення статусу тимчасового захисту / Фото: Getty Images, Shutterstock
Чимало українців через війну з Росією опинилися в Угорщині і перебувають там зараз. Екстрену медичну допомогу ви можете отримати, пред'явивши паспорт. А от для безкоштовної діагностики та відвідування лікарів потрібно отримати статус тимчасового захисту, повідомляє МОЗ України.
Якщо ви – в Угорщині, ще не отримали статусу тимчасового захисту (або не хочете його отримувати), але потрібна термінова медична допомога, тобто "швидка" – телефонуйте 112. Невідкладну та екстрену медичну допомогу угорці надають у більшості лікарень. Потрібно лише пред'явити український паспорт .
Якщо ж ви хочете отримувати іншу медичну допомогу безкоштовно, потрібно оформити статус (допомога надаватиметься 6 місяців). До безкоштовних медичних послуг в даному випадку входить:
- Медичні скринінги та огляд.
- Загальна медицина.
- Спеціалізована медична допомога в екстрених випадках.
Після закінчення 6-місячного періоду ви зможете отримувати медичну допомогу безкоштовно через медстрахування, яке покриє всі медичні витрати, сюди входить:
- первинна медична допомога (сімейний лікар)
- профілактичні огляди
- спеціалізована стаціонарна та амбулаторна допомога,
- реабілітація
- виклик "швидкої"
- компенсація коштів, витрачених на ліки, тощо.
Але для цього потрібно або влаштовуватися на роботу, або вносити щомісячний страховий внесок.
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