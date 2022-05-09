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Якщо виїхали до Угорщини – як отримати медичну допомогу українцям безкоштовно

Світлана Євсєєва
9 травня, 10:00
В Угорщині українці можуть отримати чимало медичної допомоги безкоштовно, якщо попросили тимчасового захисту. На які послуги можна розраховувати – у матеріалі

Отримати медичну допомогу українцям безкоштовно в Угорщині можна за умови оформлення статусу тимчасового захисту / Фото: Getty Images, Shutterstock

Чимало українців через війну з Росією опинилися в Угорщині і перебувають там зараз. Екстрену медичну допомогу ви можете отримати, пред'явивши паспорт. А от для безкоштовної діагностики та відвідування лікарів потрібно отримати статус тимчасового захисту, повідомляє МОЗ України.

Якщо ви – в Угорщині, ще не отримали статусу тимчасового захисту (або не хочете його отримувати), але потрібна термінова медична допомога, тобто "швидка" – телефонуйте 112. Невідкладну та екстрену медичну допомогу угорці надають у більшості лікарень. Потрібно лише пред'явити український паспорт .

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До оформлення статусу тимчасового захисту також можна отримати низку медичних послуг безкоштовно / Фото: moz.gov.ua

Якщо ж ви хочете отримувати іншу медичну допомогу безкоштовно, потрібно оформити статус (допомога надаватиметься 6 місяців). До безкоштовних медичних послуг в даному випадку входить:

  1. Медичні скринінги та огляд.
  2. Загальна медицина.
  3. Спеціалізована медична допомога в екстрених випадках.

Після закінчення 6-місячного періоду ви зможете отримувати медичну допомогу безкоштовно через медстрахування, яке покриє всі медичні витрати, сюди входить:

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  • первинна медична допомога (сімейний лікар)
  • профілактичні огляди
  • спеціалізована стаціонарна та амбулаторна допомога,
  • реабілітація
  • виклик "швидкої"
  • компенсація коштів, витрачених на ліки, тощо.

При оформленні страховки ви можете отримати близько 10 видів медичної допомоги / Фото: moz.gov.ua

Але для цього потрібно або влаштовуватися на роботу, або вносити щомісячний страховий внесок.

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