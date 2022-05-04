Еміграція до Великої Британії: мінуси нової програми Ukraine Extension Scheme та як вона працює

Еміграція до Великої Британії / Фото: pexels.com
Третього травня анонсували третю програму для українців у Великій Британії – Ukraine Extension Scheme (схема для продовження перебування українців у країні). Про вимоги, процес подачі заявки та недоліки розповів еміграційний адвокат Юрій Лисенко в Instagram.
Важливе про Ukraine Extension Scheme
Програма Ukraine Extension Scheme передбачає офіційне проживання у Великій Британії до 3 років. Враховуючи працевлаштування, навчання та отримання від держави фінансової допомоги. Подача заявки безкоштовна: не потрібно сплачувати медичний внесок та за реєстрацію біометричних даних.
Але програма Ukraine Extension Scheme не є шляхом для отримання статусу резидента. Ви не зможете зарахувати будь-який час, проведений у Великій Британії за цією візою, у термін, необхідний для отримання безстрокового дозволу на проживання у Великій Британії в майбутньому, – зауважує еміграційний адвокат Юрій Лисенко.
Якщо у вас не було дозволу на перебування у Великій Британії до 1 січня 2022 року, велика ймовірність, що вам відмовляють в програмі Ukraine Extension Scheme.
Хто може подати заявку на Ukraine Extension Scheme:
- Громадяни України (або найближчі родичі громадянина України).
- Люди з дозволом на перебування у Великій Британії станом на 18 березня 2022 року (наприклад, маючи студентську чи візу сезонного працівника).
- Українці, які раніше мали дозвіл на перебування у Великій Британії, але його термін дії закінчився 1 січня 2022 року або після цієї дати.
Процес подачі заявки:
- Заповніть заявку онлайн за посиланням на сайті GOV.UK.
- Завантажте необхідні документи.
- Надайте біометричну інформацію у візовому центрі.
Необхідні документи для подачі заявки:
- Дійсний закордонний паспорт (або інший документ, який засвідчує вашу особу).
- Дійсний дозвіл або прострочений дозвіл на перебування у Великій Британії (біометрична посвідка на проживання; віза або віньєтка у вашому паспорті; документ, виданий МВС Великої Британії, що підтверджує дозвіл на в’їзд у Велику Британію та проживання у цій країні).
- Підтвердження родинних відносин для найближчих родичів громадян України.
"Сьогодні" розповідали, що не так з програмою Uniting for Ukraine для українців у США.