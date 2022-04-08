Олена Зеленська вразила кількістю загиблих дітей, виступивши в Раді Європи

165 українських діток було вбито російськими військами / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше Олена Зеленська розповіла, як кожен українець може поділитися своєю історією про війну у проекті "Відлік 24.02". Сьогодні перша леді України виступила на конференції Ради Європи у Римі, де обговорювали нову Стратегію прав дитини на 2022-2027 роки.

На конференції вшанували пам'ять українських діток, які загинули внаслідок військового вторгнення Росії. На момент виступу Зеленської – це число за підтвердженими даними становило 165 життів.

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"Повномасштабною агресією Російська Федерація порушила невід'ємне право кожної дитини – право на життя, гарантоване Конвенцією ООН", – зазначила Зеленська.

Також Олена розповіла, що війська Росії порушили всі права українських дітей, які лише можливі. Це стосується:

права на лікування (пошкоджено або повністю зруйновано понад 270 лікарень),

право на освіту (пошкоджено або повністю зруйновано понад 300 навчальних закладів).

У своїй промові перша леді закликала світову громадськість до дій, назвавши приголомшливу кількість українців, яким довелося залишити свій будинок – 4 мільйони та половина з них діти.

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І що страшніше – зараз в Україні сотні дітей, із якими ми не маємо зв’язку. Про долю яких ми просто нічого не знаємо! Вони зі своїми батьками у містах, які окупували росіяни, або за які точаться бої.

Із самого початку війни ми просили НАТО закрити небо над нашими містами, над Україною. Щоб на людей не падали бомби й ракети. Наразі нас, на жаль, не чують. Укотре закликала до цього. Як і до суду над кривдниками українських дітей. Міжнародної відповідальності для всіх, хто скидав бомби й чинив жахливе насильство, зокрема й сексуальне, щодо наших дітей. Хто позбавив українських дітей їхніх прав.

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