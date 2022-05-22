Олена Зеленська показала відео, про що мріють українці у Польщі

Як би далеко ми не поїхали, думками ми завжди повертаємось до України / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська опублікувала відео у соцмережах під назвою "Я повернуся". У двохвилинному ролику українці, які були змушені рятуватися від жахів війни та шукати безпечного місця у Польщі, розповідають, про що мріють, перебуваючи за кордоном.

Повернутися додому в Україну, знову побачити своїх близьких та друзів, ходити до школи та на роботу, жити тим життям, яке в них відібрала Росія, розв'язавши війну.

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"Я повернуся". Ці слова повторює собі кожен українець, який був вимушений поїхати з дому. Повернуся до своєї школи. До свого горнятка на кухні. До своїх каштанів. До рідних, – написала Зеленська на додаток до відео.

Перша леді України подякувала Польщі та її жителям за гостинність та ту допомогу, яку вони надають нашим співгромадянам.

Нам не пощастило із сусідом, який доводить "братерство" ракетами й терором. Та надзвичайно пощастило з іншим сусідом – Польщею, яка стала Україні найближчим другом не лише географічно. Польща прихистила майже три мільйони українців, дала їм не тільки тимчасові оселі, а й постійне піклування, безкоштовну медицину та освіту.

Олена права, більшість з нас мріють про якнайшвидше закінчення війни та повернення додому.

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Ми повернемося, бо кращого за дім немає нічого. І обов’язково запросимо поляків у гості, щоб віддячити їм за більш ніж гостинність – за справжню відсутність кордонів. Дякуємо вам, друзі!

Вам буде цікаво дізнатися, що зараз робить Олена Зеленська та як допомагає українцям.