Олена Зеленська відкрила Тиждень інклюзивності та різноманітності у стильному костюмі-трійці (фото)

Олена Зеленська у трендовому костюмі-трійка / Фото: president.gov.ua

Олена Зеленська, яка раніше запустила черговий аудіогід у Львові, відкрила Тиждень інклюзивності та різноманітності на платформі Danone Ukraine.

Перша леді України прийняла участь у живій панельній дискусії із учасниками спільноти "Бізнес без бар'єрів". Представники компаній розповіли про останні досягнення у реалізації безбар'єрності у своїх бізнесах.

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Будь-який бізнес – великий чи малий – це соціальний організм. Він безпосередньо впливає на соціальну атмосферу в країні – задоволеність громадян рівнем і способом життя. Тому на користь країни створювати умови, щоб бізнес був відповідальним корпоративним громадянином. Щоб він розумів свій внесок у соціальні зміни. Завдання держави – поставити спільні цілі, визначити пріоритети у тому, щоб робити важливі речі спільно. І безбар'єрність – одна з таких величезних цілей. Адже можливості для кожного – це можливості для всіх! – зазначила Олена Зеленська.

Для заходу дружина президента обрала костюм-трійку в клітинку сіро-коричневого відтінку. Діловий образ Зеленської складався з широких штанів, жилетки та піджака. Лук перша леді країни доповнила туфлями на високих підборах кавового кольору і білою сорочкою.

Олена Зеленська у трендовому костюмі-трійка / Фото: president.gov.ua

Свій образ Зеленська завершила акуратно укладеним волоссям, стриманим намистом та манікюром у приглушено-червоному відтінку.

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