Олена Зеленська для святкування Дня незалежності України вибрала білосніжні спідницю і сорочку (фото)

/ Фото: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 30-ту річницю Дня незалежності . На честь події в центрі Києва пройшли урочисті заходи та військовий парад.

На офіційне торжество перша леді України Олена Зеленська прибула в білосніжному вбранні. Дружина президента вибрала сорочку і спідницю довжини максі білого кольору від українського бренду Litkovskaya.

В якості прикрас Зеленська вибрала вироби з спільної колекції "Незалежна" брендів Guzema Jewelry і Gunia Project.

Образ першої леді відрізняється і певним символізмом. Так, білий колір символізує чистоту і непорочність, традиційність, праведність і материнство. На сорочці Олени можна помітити і вишиті колоски.

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А ось колекція ювелірних прикрас, за словами дизайнерів, присвячена сучасним жінкам і їх силі.

До наряду Олена наділа класичні туфлі човники.

Дивіться про святковому параді в відео:

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