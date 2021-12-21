Зразок для наслідування: чому Джейн Фонду залишається іконою моди у 84 роки

Джейн Фонді сьогодні виповнилося 84 роки / Фото: Колаж: Сьогодні

Джейн Фонду активно веде боротьбу з глобальним потеплінням, випускає відео зі спортивними тренуваннями та знімається для Vogue. Розповідаємо, чому акторка досі залишається іконою для мільйонів людей на планеті.

Джейн Фонда народилася 21 грудня 1937 року у Нью-Йорку, у сім'ї актора та світської левиці. З ранніх років вона навчалася акторській майстерності спочатку у батька, а потім у нью-йоркській Акторській студії. Джейн знімалася в кіно, грала в театрі, а в перервах між спектаклями та зйомками підробляла моделлю.

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Успіх до Фонди прийшов у 1960-х коли критики заслужено оцінили її талант. Справжньою зіркою вона стала після переїзду до Франції та знайомства з першим чоловіком Роже Вадимом. Саме він зняв Джейн у гучному еротичному фільмі "Барбарелла".

Джейн Фонда та Роже Вадим на зйомках "Барбарелли" / Фото: Imdb.com

Вже в ті роки Фонда стала законодавицею моди, як у житті, так і в кіно. Її образами у кримінальному трилері "Клют" стилісти надихаються досі. За роль повії у цій картині Джейн отримала свій перший "Оскар".

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Джейн Фонда у фільмі "Клют" / Фото: Imdb.com

Другий шлюб Джейн із Томом Хайденом залучив актрису до політичної діяльності, вона почала брати участь у антивоєнних демонстраціях. На якийсь час зірка залишила зйомки в кіно і зайнялася активною діяльністю революціонерки і навіть виступала за комунізм. Дух боротьби за справедливість залишився із нею назавжди.

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У 1972 році Фонда відвідала Північний В'єтнам у розпал війни. Це викликало справжню бурю у ЗМІ. Цікаво, що Джейн навіть увійшла до неофіційного рейтингу "Топ-10 американських зрадників усіх часів".

До кінця 1970-х Джейн Фонда повернулася до кіно з тріумфом. За роль у фільмі "Повернення додому" (1978) про трагедію війни у В'єтнамі актриса отримала другий "Оскар".

Джейн Фонда та Джон Войт у фільмі "Повернення додому" / Фото: Imdb.com

У 1990 році Джейн Фонду приймає рішення завершити кар'єру в кіно, позиціонуючи це тим, що хоче, щоб глядачі запам'ятали її молодою. Весь вільний час актриса присвячує громадській діяльності та розробці авторського курсу з аеробіки, це допомагає їй залишатися у полі зору таблоїдів.

2005 року Фонда зіграла в комедії "Якщо свекруха — монстр" разом із Дженніфер Лопес. Після були роботи "Крута Джорджія" і "Далі живіть самі".

Джейн Фонда та Дженніфер Лопес у фільмі "Якщо свекруха — монстр" / Фото: Imdb.com

У 2015 році Фонда підкорила багатьох шанувальників, зігравши у драмі італійського режисера Паоло Соррентіно "Молодість".

Джейн Фонду на фотоколлі у Каннах-2015 / Фото: Imdb.com

Легенда світу кіно Джейн Фонда вміє використати своє ім'я та зовнішність на благо світу. Кожен її вихід на червоній доріжці, пост у соцмережах або виступ обов'язково спрямовані на вирішення важливої проблеми на планеті.

Так, у 2020 році Джейн з'явилася на сцені кінопремії "Оскар" у бордовій сукні, розшитій бісером, Elie Saab. Цю саму сукню вона вже одягала на Каннському кінофестивалі 2014 року. В одному з інтерв'ю Фонда зазначила, що припинила купувати новий одяг і однією з перших зірок Голлівуду показала, як можна боротися зі змінами клімату.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Крім того, ця жінка розкішно виглядає. Навіть у 84 роки Джейн Фонда сміливо носить хижі принти, обтягуючі сукні, сексуальні вбрання, яскраві ділові костюми. Погодьтеся, чим не приклад для наслідування.

Джейн Фонда / Фото: vogue.ua

Джейн Фонда / Фото: vogue.ua

Джейн Фонда / Фото: vogue.ua

Джейн Фонда / Фото: vogue.ua

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