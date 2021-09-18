Доктор Комаровський пояснив, чи можна заразитися COVID-19 після щеплення

Доктор Комаровський пояснив, які вакцини використовуються проти коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

У вересні на каналі "Україна" стартувала рубрика "Запитай у Комаровського" в програмі "Ранок з Україною". В одному з випусків лікар-педіатр вищої категорії Євген Комаровський пояснив, які вакцини використовуються проти коронавірусу і як вони впливають на людей.

Нерідко люди скаржаться на те, що перші 1-2 дні після вакцинації у них з'являються гострі симптоми . Наприклад, підвищення температури, катаральні явища. Таке відчуття, що вакцина не допомогла, а посилила слабкий стан організму. Тому ніби краще перебувати подалі від такої людини. Однак Євген Комаровський розвінчав цей міф.

При появі гострих симптомів безпосередньо після вакцинації можна заразитися тільки тоді, коли для вакцинації використовується живий збудник, – пояснив лікар Комаровський.

Наприклад, за словами лікаря-педіатра вищої категорії, після отримання оральної вакцини проти поліомієліту людина певний час виділяє живий вірус в навколишнє середовище.

На сьогодні всі вакцини від коронавірусної інфекції не мають ніякого відношення до живого коронавірусу, – запевнив кандидат медичних наук Євген Комаровський. – У всіх вакцинах використовується або інактивований вірус , тобто вірус, позбавлений своєї заразності, або використовується фрагмент вірусу . Конкретно – білок, який є джерелом утворення антитіл.

Всі свої питання щодо здоров'я і дітей, і дорослих телеглядачі можуть поставити на сторінці програми "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Дивіться рубрику "Запитай у Комаровського" на каналі "Україна" в програмі "Ранок з Україною".

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