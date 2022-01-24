Лікар Комаровський відповів, чим небезпечний "Омікрон" для дітей та чи треба їх вакцинувати

Діти теж хворіють на коронавірус, і штамом "Омікрон" заражаються в тому числі. Чому дітей теж варто щеплювати від коронавірусу – на ці та інші запитання популярний педіатр Євген Комаровський відповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24 ".

В Україні поки що вакцинують від ковіда дітей з 12 років, але в Європі та світі вже з 5-ти і навіть з 3-х років / Фото: Колаж: Сьогодні

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"Я нікого не агітую "за" вакцинацію, я висловлюю власну думку. Так, діти теж хворіють, хворіють легко, але лонг-ковід у них виникає, як і у дорослих. І потім ці діти, які перехворіли, не можуть вчитися нормально, не можуть запам'ятати простий вірш, і в них виникають ризики розвитку інших захворювань, того ж цукрового діабету", – каже Євген Комаровський

Лонг-ковід або постковідний синдром – це комплекс симптомів, які можуть тривати тижні чи місяці після одужання та ускладнюють повернення до повсякденного життя.

"До того ж інфіковані ковідом діти заражають дорослих, в їхніх організмах відбуваються мутації вірусу – тобто вже існує достатньо приводів для вакцинації дітей, а не лише дорослих. Я тим, хто мені довіряє, рекомендуватиму вакцинацію дітей. Але ви вирішите самі", – зазначив популярний педіатр

Як зазначає кандидат медичних наук, є країни, в яких дітей вакцинують проти коронавірусу навіть з трьох років. А у нас тільки з 12, бо існує опір дорослих проти дитячої імунізації та взагалі будь-яке медичне рішення набуває політичного характеру.

"У нас давно є перевірені вакцини від поліомієліту, кору, але дітей не вакцинують, – каже доктор Комаровський. – Хоча безпека та ефективність цих вакцин вже давно перевірена і доведена. Якщо батьки не хочуть використовувати дітям ці важливі вакцини, то як їх можна переконати, що щеплення проти коронавірусу також потрібні?"

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