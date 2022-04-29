Лікар Комаровський дав поради, що обговорити з дітьми під час переселення через війну

Доктор Комаровський радить обговорити з дітьми під час переселення через війну, як їм поводитися в дорозі

Багатьом маленьким українцям через війну з Росією довелося залишити свій будинок і вирушити з батьками або іншими дорослими у безпечніші місця. Популярний педіатр Євген Комаровський у своєму інстаграмі нагадав батькам, що з дітьми потрібно обговорити прості правила, щоб своєчасно вберегти їх від торгівлі людьми та експлуатації.

Є кілька простих правил, якими дорослі обов'язково мають поділитися із дітьми. Вони важливі, щоб ваша дитина завжди залишалася в безпеці під час подорожі та ночівлі в Україні чи за кордоном.

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Дитина повинна завжди триматися поруч із дорослими, з якими вона переїжджає.

Так, дитина повинна завжди триматися поруч із дорослими, з якими вона переїжджає. Також у ваших дітей або одну дитину обов'язково мають бути записані контакти дорослих , які їх супроводжують, а ще дитина повинна знати свою адресу, де ви проживали раніше.

Якщо має бути ситуація, що дитину забиратимуть ваші друзі або помічники, домовтесь з нею про кодове слово, що вони йому скажуть. Щоб дитина не потрапила до рук чужих людей або шахраїв. Також потрібна кодова фраза на випадок небезпеки – дитина її скаже або викрикне, якщо їй самій терміново потрібна буде допомога.

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Розробте та обговоріть план, де ви зустрінетеся і як вчините, якщо загубите один одного в незнайомому місці. Також дитина має засвоїти, що в машину до незнайомців сідати не можна!

Для екстрених ситуацій у країнах ЄС дзвоніть 112 ; гаряча лінія з консультації мігрантів та протидії торгівлі людьми в Україні – 527.

Також раніше Євген Комаровський розповів, як розмовляти з підлітком, якщо він не хоче вивчати мову в іншій країні.

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А ще самим батькам важливо знати, як подбати про безпеку дитини під час переїзду.