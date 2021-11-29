День Святого Миколая 2021: що подарувати чоловікам

Подарунки чоловікові на День Святого Миколая 2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

19 грудня – День Святого Миколая 2021 – день, який розпочинає цикл різдвяних свят. З дитинства ми звикли заглядати вранці під подушку та знаходити щось таке особливе та бажане. До речі, вже час вибирати новорічну ялинку та починати колекціонувати подарунки під нею.

Не лише діти люблять День Святого Миколая, а й дорослі. Тому нам так важливо балувати наших коханих зворушливими сюрпризами у цей чарівний день.

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Але що подарувати на День Святого Миколая коханій людині, щоб подарунок був практичним та запам'ятався надовго? Давайте подумаємо.

Що подарувати хлопцеві на День Святого Миколая 2021: універсальні подарунки

Стара-добра класика ніколи не вийде із моди. Особливо варто придивитися до класичних варіантів подарунків, якщо той, для кого ви його вибираєте – консервативних поглядів на життя.

Парфуми. Напевно, ви знаєте його улюблений аромат або припускаєте, що йому може сподобатися. Якщо все вірно, тоді парфуми будуть точним попаданням в ціль. Крім того, парфумів багато не буває.

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Аксесуари. Правильно вибраний аксесуар завжди стане в нагоді і буде відмінним доповненням до образу чоловіка. Можна подарувати стильний наручний годинник, оригінальний гаманець, запонки, браслет, підвіску з якимось символічним значенням.

Одяг. Чоловіки хоч це приховують, але дуже люблять виглядати добре. Це означає, що ви не помилитеся, подарувавши хлопцеві светр, шарф або шапку.

Ігрова приставка. Якщо хлопець геймер, то такий подарунок не залишить його байдужим. Але готуйтеся до того, що вам не вистачатиме уваги пару днів, поки він награється.

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Засоби догляду. Хлопці ніколи вам не зізнаються, але вони обожнюють все, що стоїть на жіночих поличках у ванній кімнаті. Чоловікам подобається добре пахнути, торкатися м'якого волосся і навіть, не повірите, користуватися кремом для обличчя. Тому набір чоловічої доглядової косметики буде дуже доречним.

Що подарувати чоловікові на День Святого Миколая 2021: їжа та напої

Солодкі подарунки підійдуть ласунам. Якщо ви знаєте точно, що ваш чоловік із таких, тоді вам є десь розігнатися. А ось солоненьке підійде любителю вечірок та вечірніх кіносеансів за келихом пива.

Своїми руками. Кліше "Найкращий подарунок – зроблений своїми руками" не виправдовує себе, якщо ви не маленька мила дитина, тож давайте будемо реалістами: впевнені у своїх силах – уперед!

Солодкий набір. Святкова коробочка з його улюбленими смаколиками – саме те, що потрібно на День Святого Миколая. До того ж, як ще отримувати енергію у цю холодну погоду!

Ковбаски та міцні напої. Такий набір сподобається брутальному чоловікові. Він ним обов'язково захоче похвалитися серед друзів, з якими і продегустує його вміст.

Подарунки на День Миколая для чоловіка:

емоції та враження

Сильні емоції завжди виграють у матеріальних подарунків. Захоплення, яке можна отримати від правильно підібраного сюрпризу, ні з чим не зрівняється.

Сертифікат Якщо чоловік давно мріяв політати маленьким двомісним літаком або відчути драйв на позашляховому мотоциклі, тоді ви знаєте, що дарувати.

Подорожі. Ніщо так не розширює наш світогляд, як подорожі. Не обов'язково в інші країни, адже в Україні є багато незвіданих місць, де він, можливо, давно мріє побувати. Влаштуйте йому незабутній вікенд.

Романтика. Подаруйте чоловікові романтичний вечір на джазовому концерті або вечерю при свічках на даху багатоповерхівки з гарною панорамою. Спа-день для двох також запам'ятається надовго, як і урок танців.

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