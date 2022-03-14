Робити щеплення під час війни чи почекати – навіщо зараз вакцинація дітям та дорослим

Робити щеплення під час війни важливо, дітям та дорослим вакцинація допоможе уникнути багатьох хвороб / Фото: freepik.com
Через напади російських військ на Україну вся медична система більше зосереджена на допомозі бійцям та мирним жителям, які постраждали від обстрілів і т.д. В умовах, коли важче захистити себе від гепатитів, ковіда, грипу, інших інфекцій – важливо не нехтувати щепленням: як отримати вакцину безкоштовно зараз, розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Як вакцинують зараз в Україні та кого
Щеплення за календарем (рутинні або обов'язкові) зараз в Україні доступні безкоштовно, зробити з в будь-якій державній медустанові, до якої у вас є можливість дістатися. Також нікуди не подівся COVID-19, проти нього також вакцинують безплатно.
Тому якщо хтось ще взагалі не щеплювався або настав час отримати бустерну дозу (уже маєте 2 дози), то теж зверніться до будь-якої медичної державної установи. Також крім рутинних щеплень актуальні і щеплення проти респіраторних хвороб, адже зараз сезон ГРВІ.
Особливо якщо ви проживете в ком'юніті переселенців і знаходитесь в оточенні великої кількості людей. У таких умовах дітям і дорослим важче дотримуватися чистих рук і належної гігієни, вести здоровий спосіб життя. Додаткові вакцини можна придбати за свій рахунок в аптечній мережі, а зробити їх можуть у будь-якій держмедустанові безкоштовно.
Які щеплення дітям та дорослим можна отримати безкоштовно
Дорослим зараз безкоштовно можна отримати вакцину від правця + дифтерії . Ревакцинацію слід робити кожні 10 років: дізнайтеся у свого сімейного лікаря, коли востаннє ви щеплювались і зробіть ревакцинацію, при необхідності. Календарні щеплення для дітей:
- гепатит В
- туберкульоз (БЦЖ)
- поліомієліт
- дифтерія
- кашлюк
- правець
- гемофільна інфекція
- кір
- краснуха
- епідемічний паротит (свинка)
Зазвичай батьків із дітьми запрошує на щеплення сімейний лікар, проте поцікавтеся самостійно, по можливості, чи не настав час вакцинації.
Які додаткові рекомендовані щеплення дітям
З урахуванням епідсезону та війни дітям рекомендуються такі щеплення (вони не календарні):
- вітряна віспа (якщо не хворіли)
- ротавірусна інфекція
- менінгококова інфекція
- пневмококова інфекція
- СOVID-19 можна робити дітям від 12 років.
- грип можна робити дітям від 6 місяців.
Також дізнайтесь, "Як не захворіти на ГРВІ, ковід або застуду – рекомендації для переселенців".
А якщо ви покинули свій будинок, то дізнайтесь, "Як ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхав на час війни – поради переселенцям".