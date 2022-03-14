Робити щеплення під час війни чи почекати – навіщо зараз вакцинація дітям та дорослим

Робити щеплення під час війни важливо, дітям та дорослим вакцинація допоможе уникнути багатьох хвороб / Фото: freepik.com

Через напади російських військ на Україну вся медична система більше зосереджена на допомозі бійцям та мирним жителям, які постраждали від обстрілів і т.д. В умовах, коли важче захистити себе від гепатитів, ковіда, грипу, інших інфекцій – важливо не нехтувати щепленням: як отримати вакцину безкоштовно зараз, розповіли у Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Як вакцинують зараз в Україні та кого

Щеплення за календарем (рутинні або обов'язкові) зараз в Україні доступні безкоштовно, зробити з в будь-якій державній медустанові, до якої у вас є можливість дістатися. Також нікуди не подівся COVID-19, проти нього також вакцинують безплатно.

Реклама

Зараз усі календарні щеплення в Україні доступні безкоштовно, зробити їх можна в будь-якій державній медустанові / Фото: freepik.com

Тому якщо хтось ще взагалі не щеплювався або настав час отримати бустерну дозу (уже маєте 2 дози), то теж зверніться до будь-якої медичної державної установи. Також крім рутинних щеплень актуальні і щеплення проти респіраторних хвороб, адже зараз сезон ГРВІ.

Особливо якщо ви проживете в ком'юніті переселенців і знаходитесь в оточенні великої кількості людей. У таких умовах дітям і дорослим важче дотримуватися чистих рук і належної гігієни, вести здоровий спосіб життя. Додаткові вакцини можна придбати за свій рахунок в аптечній мережі, а зробити їх можуть у будь-якій держмедустанові безкоштовно.

Реклама

Які щеплення дітям та дорослим можна отримати безкоштовно

Дорослим зараз безкоштовно можна отримати вакцину від правця + дифтерії . Ревакцинацію слід робити кожні 10 років: дізнайтеся у свого сімейного лікаря, коли востаннє ви щеплювались і зробіть ревакцинацію, при необхідності. Календарні щеплення для дітей:

гепатит В

туберкульоз (БЦЖ)

поліомієліт

дифтерія

кашлюк

правець

гемофільна інфекція

кір

краснуха

епідемічний паротит (свинка)

Зазвичай батьків із дітьми запрошує на щеплення сімейний лікар, проте поцікавтеся самостійно, по можливості, чи не настав час вакцинації.

Які додаткові рекомендовані щеплення дітям

З урахуванням епідсезону та війни дітям рекомендуються такі щеплення (вони не календарні):

Реклама

вітряна віспа (якщо не хворіли)

ротавірусна інфекція

менінгококова інфекція

пневмококова інфекція

СOVID-19 можна робити дітям від 12 років.

грип можна робити дітям від 6 місяців.

Також дізнайтесь, "Як не захворіти на ГРВІ, ковід або застуду – рекомендації для переселенців".

А якщо ви покинули свій будинок, то дізнайтесь, "Як ужитися в одному будинку з чужими людьми, якщо вимушено поїхав на час війни – поради переселенцям".