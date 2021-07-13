Даша Квіткова та Нікіта Добринін стали батьками: перші фото з пологового будинку

Даша Квіткова народила сина / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Здається, тільки нещодавно Нікіта Добринін і Даша Квіткова повідомили новину про поповнення в родині, а тепер їх троє! Подружжя стало батьками. У пари народився хлопчик. Про це Добринін і Квіткова розповіли у себе в соцмережах і вже поділилися фото сина.

"Наш малюк, наш богатир! 13.07.2021- найкращий день в моєму житті", – написав Добринін в Instagram.

Нікіта Добринін вперше став батьком – Даша Квіткова народила сина / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Поділилася фото новонародженого сина і Даша Квіткова.

"Сьогодні наші серця народилися заново. О 9:51 ранку з'явився на світ наш син. 3.760 кг. 56 см", – написала молода мама.

Даша Квіткова опублікувала фото з сином / Фото: instagram.com/kvittkova Реклама

Даша і Нікіта в травні відзначили першу річницю весілля. Раніше в інтерв'ю Квіткова розповідала, що вони з Добриніним планували поповнення в родині, але, як зізналася новоспечена мама, все не відразу вийшло.

"Ми з Нікітою дуже хотіли дитину. Я не відходила від аптеки біля будинку, купувала тести по 20 штук... Це був той момент, коли нам настільки сильно цього хотілося, що аж трусились руки. Ми не могли лягти спати, якщо я не зроблю тест і він не покаже хоч щось", – розповіла дружина Добриніна.

Але на всіх цих тестах тих самих двох смужок не було. У якийсь момент мама Даші порадила дочки не зациклюватися на вагітності і відпустити ситуацію. Відволіктися від думок Даші допомогла поїздка до Львова з друзями, і як пізніше з'ясувалося, дівчина вже була вагітна, але не знала про це. Тоді Квіткова приснився сон, в якому вона робить два тести і обидва показують той самий результат. Після повернення з поїздки Даша зробила тест і побачила довгоочікуваний результат.

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