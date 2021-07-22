Щоб нічого не забути: чек-лист для походу в гори від експерта

Збираєтеся в гори, але не знаєте, які речі необхідно взяти в похід? У статті ви дізнаєтеся про основне зі списку must havе, що знадобиться туристам під час сходження

Чек-лист для походу в гори

Чек-листом поділилася гірський гід-інструктор Надія Правда. І ви повинні його врахувати, якщо збираєтеся досліджувати не лише Карпати, а й інші вершини світу. Читайте та готуйтеся підкорювати гори разом із Life Сьогодні! Дізнайтеся також, як проєкт #ПокажітьНас і бренд Dove змінюють індустрію реклами та відношення до фото.

Надія Правда – супроводжуюча / Фото: пресслужба

Розпочнемо з чек-листа для гірського луку!

Взуття

Найголовніше під час підготовки в гори – вибір правильного взуття. Експерт рекомендує трекінгове, але для одноденного маршруту (наприклад, на Говерлу) підійдуть звичайні спортивні кросівки. Основні вимоги – груба підошва з протекторами і щоб вони фіксували голіностоп. І найважливіше – кросівки мають бути не нові, а розношені (щоб не натерли ногу).

Головний убір

Не ігноруйте прохання екскурсоводів взяти шапку, навіть, коли ви влітку йдете у гори. Бо можливий вітер, особливо, якщо це похід на декілька днів. І не забудьте про кепку, яка захищатиме вдень від сонця.

Одяг на верх

Обирайте лонгслів на верх із синтетичної тканини, яка швидко виводить піт. Якщо ви за футболку, то додатково одягайте вітровку поверх, яка захищатиме ваші руки від сонця та можливих інцидентів (наприклад, якщо зачепите гілку).

Візьміть ще дощовик, бо погода в Карпатах непередбачувана.

Чек-лист для правильного гірського луку / Фото: пресслужба

Одяг на низ

Експерт радить одягати спортивні або туристичні штани, навіть якщо на вулиці літо. Це не обов’язково! Але альпіністи з досвідом знають, що штани – це вдалий вибір, бо вони захищають від сонця (оминете небажану засмагу) та від поранень (тих самих гілок). Щодо вимог: штани мають бути зручні та вільного крою, щоб не сковували рухи.

Якщо ви за шорти – то обирайте спортивні, але потурбуйтеся про крем проти засмаги, щоб не "згоріти". Особливо, коли вийдете на гору, де сонце буде пекельним, адже на старті зазвичай температура нижча.

Рюкзак

Якщо ви йдете в одноденний похід, то не заморочуйтеся та обирайте звичайний спортивний рюкзак (але місткий). Коли плануєте подорож на декілька днів, то беріть туристичний рюкзак для походів із широкими лямками.

Продовжимо аптечним чек-листом!

Для запланованих одноденних виходів у гори набір аптечки мінімальний, якщо порівняти з походом на тиждень. Зауважте, якщо ви йдете групою з екскурсоводом, то зазвичай в гіда-інструктора є необхідні медпрепарати.

У аптечний чек-лист одного дня входить:

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еластичний бинт;

пластирі;

знеболювальні мазі, наприклад, Диклофенак;

сорбенти, наприклад, Атоксіл.

Окрім згаданого списку, беріть ліки з огляду на ваш стан здоров’я. І дивіться на сезон, якщо літо – не забудьте про креми проти засмаги. Якщо одягнете одяг, який прикриває тіло, то вони необов’язкові.

Аптечний чек-лист у гори / Фото: Pexels

Для походів, які розраховані на декілька днів, до аптечки входить:

Лоратадин – протиалергічний засіб;

Цитрамон – проти головного болю;

Ацетилсаліцилова кислота – знеболювальний, протизапальний та жорознюжуючий засіб;

Дротаверин – при головному болі, захворюваннях органів травлення, жовчних шляхів, сечовивідної системи та болі під час менструації;

Актоксіл (порошок) – при діареї та отруєнні алкалоїдами;

Фервекс – при застуді;

Смекта – при гострій діареї (допомагає позбутися спазмів).

Додатково: вата, бинт, йод, зеленка та пластир.

А що входить у чек-лист зі спорядженням для походу в гори?

Зручні кросівки та full аптечка – це круто! Але без додаткового спорядження не обійтися.

Якщо йдете в одноденну подорож, то не забудьте:

Трекінгові палиці – вони обов’язкові, особливо, якщо у вас проблеми з колінами. У "Заросляку" (спортивна база, з якої стартує стандартний маршрут для сходження на Говерлу. – Ред.) їх здають в оренду за 50 гривень/день.

Каремат-сидіння, який використовують для відпочинку на перевалах. Вони меншого розміру, ніж повноцінні каремати, тож зручні для носіння.

Якщо ви збираєтеся в гори на кілька днів, то каремат-сидіння та трекінгових палиць недостатньо.

Візьміть ще:

повноцінний каремат;

спальний мішок;

намет;

кухонний інвентар (газовий пальник, казани, посуд).

Наметові містечка в горах / Фото: Pexels

Перш ніж скористатися чек-листом, потурбуйтеся про фізичну підготовку перед сходженням у гори

Експерт Надія Правда зауважила, що достатньо систематичного бігу, який нормалізує дихання та натреновує витривалість! Наприклад, якщо збираєтеся підкорити Говерлу, то не пропускайте пробіжки хоча б протягом одного місяця (в ідеалі двох). Достатньо три забіги на тиждень по 30 хв. І забудьте про ліфт у під’їзді, а обирайте добирання пішки на потрібний поверх.

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