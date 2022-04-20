Що чекає на українців у найближчі місяці – думка таролога

Таролог зробила новий розклад, щоб розібратися, чого чекати українцям найближчим часом / Фото: Pinterest

Екстрасенси розповідали, що чекає на Путіна і якою буде ситуація на Донбасі, де росіяни почали новий етап війни.

За словами таролога Любові Павленко, найближчими тижнями українцям буде досить непросто, а багатьом доведеться ухвалювати складні рішення.

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Ситуація складна, тому діяти потрібно буде ефективно і приймати дуже швидкі рішення. Неспокійні рішення, не дуже виважені, але реагувати доведеться швидко. Бачу зазіхання на території, ще буде неспокійно, але перемога буде за нами. Через такий важкий шлях ми йдемо до перемоги, – наголосила таролог.

Коли закінчиться війна – дуже складне запитання, на нього поки що ніхто не може відповісти. Але таролог обнадіює: вже наступного місяця ми матимемо привід для святкування.

Так, будуть причини щось святкувати, але другий місяць – знову якісь труднощі. Восени ж буде спокійніше. Ми стоїмо з останніх сил, тут ми маємо карти виваженості, терпіння, планування. Жодних дій не бачу. Щось усередині там будується, але дій начебто немає. Випадає карта оборони, тобто нам треба буде оборонятися, – розповіла Любов Павленко.

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Не варто надто зосереджуватись на тому, що від нас не залежить. А ось будь-які перемоги, навіть зовсім малі, треба святкувати. Якщо у вас є маленькі радощі, дозволяйте собі їх. Сьогодні пташка заспівала під вікном або розпустилися тюльпанчики – то це вже радості життя. Ви дихаєте, ви ходите, ви чуєте, ви можете щось робити, допомагати іншим, підтримувати когось. Бережіть свої серця і діліться любов'ю з іншими, – закликала таролог.

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