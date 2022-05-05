Що чекає Путіна 9 травня – думка екстрасенса

Що чекає на Путіна 9 травня і як це позначиться на війні з Україною. Незабаром кінець! / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми розповідали, що чекає українців у найближчі місяці. Відомий астролог та екстрасенс, експерт каналу "Україна" Макс Гордєєв у прямому ефірі програми "Ранок з Україною" зробив розклад на картах Таро і розповів, що чекає Путіна найближчим часом, а також коли закінчиться війна для українців.

У розмові з ведучими програми "Ранок з Україною" Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем екстрасенс відповів на запитання, яке хвилює всіх українців: чи стане 9 травня 2022 року для президента Росії фатальним днем?

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Першою випала карта "Закохані". Це вибір. Що вирішить цього дня Путін, такий розвиток і буде. Наступна карта – "Король мечів". Вона говорить про те, що Путін готується до операції, оскільки має серйозну загрозу смерті. А взагалі його стан критичний, як енергетично, так і фізично, – поділився Макс Гордєєв.

Екстрасенс говорить, що Путіну потрібна серйозна операція, але він не може на неї наважитися. Якщо він оголосить відкрито росіянам про війну, то не зможе зробити операцію. Гордєєв прокоментував, чи переживе Путін хірургічне втручання:

Проблема в тому, що з ним працюють професійні хірурги. І, на жаль для нас, вони зроблять усе на найвищому рівні. Тому раджу йому не робити операцію, бути мужиком і померти собі тихенько... Але все це жарти, насправді він має шалену підтримку диявола, і всі ці демони роблять все, щоб нам було важче його прибити. Але карти кажуть, що терпіти нам лишилося недовго.

А ось до кінця війни кожен українець має прийти самостійно.

Війна закінчиться, і питання не в тому коли. Війна дана нам для того, щоб ми щось усвідомили. Вона завершиться, коли кожен українець зрозуміє, що ми сильні. Тому вірте і не здавайтеся! Слава Україні! – сказав Макс Гордєєв.

Дивіться відео інтерв'ю Макса Гордєєва для програми "Ранок з Україною":

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