Що одягнути на новорічний корпоратив 2022 – 5 ідей святкового гардеробу

Наймодніші сукні для новорічного корпоративу 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Символом Нового року-2022 за східним гороскопом буде Чорний Водяний Тигр. Поки до головного свята в році залишається зовсім небагато часу, ми поступово починаємо замислюватися про те, у чому його зустрічати і яким він буде. До того ж, одним із хвилюючих питань стане і вибір вбрання для корпоративу.

У чому зустрічати Новий рік-2022

Які кольори варто вибрати для свята? Так, згідно зі східним гороскопом, Тигр – це символ сили, енергії, справедливості та шляхетності. Стихія Води покликана пом'якшити запальність Тигра.

Реклама

Головними ж кольорами року стануть:

класичний чорний;

всі відтінки синього та блакитного;

Реклама

бірюза;

білий;

сірий.

Реклама

Ми вибрали 5 убрань, які стануть бездоганним доповненням вашого образу на новорічному корпоративі.

Чорний

Оксамитовий костюм (блейзер 3999 грн, штани 2499 грн) / Фото: zara.com

Синій

Сукня, 1599 грн / Фото: reserved.com/

Бірюза

Міні-сукня, 1129 грн / Фото: stradivarius.com

Білий

Сукні, 999 грн / Фото: bershka.com/

Сірий

Комбінезон, 2999 грн / Фото: shop.mango.com/

Читайте також: