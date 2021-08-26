Що носити восени: 5 модних дощовиків для негоди від українських брендів (фото)

/ Фото: instagram.com/rain_or_shine_ukraine/

Поки в кінці літа безперестанку йдуть проливні дощі, а всі плани про довгі прогулянки зірвані, зберегти гарний настрій допоможе – яскравий дощовик. Щоб вам не довелося в негоду ганяти по місту, мокнути і проявляти чудеса еквілібристики, перестрибуючи через калюжі, ми вибрали 5 різних дощовиків, які допоможуть пережити будь-який дощ і сірість.

Ми знайшли, де можна купити найстильніші дощовики сезону осінь – 2021 від українських дизайнерів.

Dax Rain

Ціни стартують від 1820 гривень.

CODA STUDIO

Ціни стартують від 1000 гривень.

S-cape

Ціни стартують від 2280 гривень.

Stay See

Ціни стартують від 1650 гривень.

Rain or Shine

Ціна за дощовик 2390 гривень.

І ще плюс два варіанти, які вам сподобаються.

Якщо ви власник домашнього вихованця, не варто забувати і за його комфорт в дощовий день. Ціни стартують від 169 гривень.

У тому випадку, якщо дощ застав вас зненацька або просто не хочете витрачатися на брендовий дощовик. Варіант з переходу – 20 гривень.

/ Фото: olx.ua

Якщо ви збираєтеся стати щасливою власницею дощовика вперше, даємо поради, з яким одягом його можна поєднувати.

Необов'язково носити гумові чоботи, якщо на вулиці дощ. Ми радимо надягати модне лаковане взуття. Звичайно, кожен день їх не поносиш, через постійну вологу підошва взуття може деформуватися або відклеїтися.

Хоч стовпчики термометра і показують +23°C вдень, вранці і ввечері він опускається до всіх +11-12°C. Щоб не замерзнути, надягайте оверсайз в'язаний светр або яскравий вовняний лонгслів, кросівки і спідницю довжини міді.

Самим же практичним підійде total black лук – не просто ідеальний, але і безпрограшний варіант в будь-яку погоду.

Дивіться в ролику, як заощадити на осінніх покупках :

Раніше ми розповідали, про зухвалий спосіб Крістен Стюарт в зеленій куртці