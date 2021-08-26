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Що носити восени: 5 модних дощовиків для негоди від українських брендів (фото)

Юлія Ткачук
26 серпня, 18:39
Коли літо ще не закінчилося, а синоптики прогнозують дощову погоду на весь кінець серпня і початок вересня, варто подумати про вибір стильної куртки

/ Фото: instagram.com/rain_or_shine_ukraine/

Поки в кінці літа безперестанку йдуть проливні дощі, а всі плани про довгі прогулянки зірвані, зберегти гарний настрій допоможе – яскравий дощовик. Щоб вам не довелося в негоду ганяти по місту, мокнути і проявляти чудеса еквілібристики, перестрибуючи через калюжі, ми вибрали 5 різних дощовиків, які допоможуть пережити будь-який дощ і сірість.

    Ми знайшли, де можна купити найстильніші дощовики сезону осінь – 2021 від українських дизайнерів.

    Dax Rain

    Ціни стартують від 1820 гривень.

    CODA STUDIO

    Ціни стартують від 1000 гривень.

    S-cape

    Ціни стартують від 2280 гривень.

    Stay See

    Ціни стартують від 1650 гривень.

    Rain or Shine

    Ціна за дощовик 2390 гривень.

    І ще плюс два варіанти, які вам сподобаються.

    • Якщо ви власник домашнього вихованця, не варто забувати і за його комфорт в дощовий день. Ціни стартують від 169 гривень.

    • У тому випадку, якщо дощ застав вас зненацька або просто не хочете витрачатися на брендовий дощовик. Варіант з переходу – 20 гривень.

    / Фото: olx.ua

    Якщо ви збираєтеся стати щасливою власницею дощовика вперше, даємо поради, з яким одягом його можна поєднувати.

    • Необов'язково носити гумові чоботи, якщо на вулиці дощ. Ми радимо надягати модне лаковане взуття. Звичайно, кожен день їх не поносиш, через постійну вологу підошва взуття може деформуватися або відклеїтися.
    • Хоч стовпчики термометра і показують +23°C вдень, вранці і ввечері він опускається до всіх +11-12°C. Щоб не замерзнути, надягайте оверсайз в'язаний светр або яскравий вовняний лонгслів, кросівки і спідницю довжини міді.
    • Самим же практичним підійде total black лук – не просто ідеальний, але і безпрограшний варіант в будь-яку погоду.

    Дивіться в ролику, як заощадити на осінніх покупках :

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