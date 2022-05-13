Що їсть Путін та яким продуктом його заманювала колишня дружина на кухню

Ми "привідкрили" холодильник кривавого диктатора Путіна та розкажемо: який напій він вживає щоденно, чому не визнає червону ікру, як їжа викликала в нього параною та який бренд молочних продуктів є не лише в президента РФ на кухні, а й на українських прилавках.

Спойлер: після прочитання гастро-вподобань Путіна, деякі продукти з вашого раціону ви захочете додати в чорний список.

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Параноя Путіна через їжу

Поїсти для Путіна – це випробування та водночас ризик померти (він так думає). Президент РФ за жодних обставин не спробує першим їжу, яку приготував йому шеф на індивідуальній президентській кухні. Чому? Все просто: він параноїть – боїться з’їсти отруєну їжу та не завершити "наполеонівські" плани.

У Путіна є дегустатор, якого в народі називають "дегустатором отрути". Він щоденно пробує їжу на очах у Путіна. Опісля диктатор чекає декілька хвилин та дивиться чи з’являться симптоми отруєння у працівника. Таке життя в президента РФ – доїдати за іншими!

Не дивно, чому снідає Путін о 12:00. Цікаво, до цього часу він налаштовується на "останню путь" чи перечитує заповіт?!

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Щоденне харчування

На сніданок у Путіна – каша (він не любить вівсянку, але не втримається від гречаної та вівсяної каш), творог з медом та фрукти. П’є сирі перепелині яйця, які рекомендують вживати ослабленим внаслідок хвороби людям. Каву ненавидить, обираючи зелений китайський чай. Цікаво, п'є для заспокоєння нервової системи?!

У Путіна є дегустатор, якого в народі називають "дегустатором отрути" / Фото: Getty Images

Обід та вечеря у диктатора – несистематичні прийоми їжі. Можливо, через дегустатора, який працює лише в першій половині дня? Якщо вони все ж є, то меню збалансоване: з овочами та м’ясом баранини чи рибою. Ми очікували побачити в його ТОП-стравах "лапшу", яку він вішає росіянам на вуха.

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Десерти в його раціоні відсутні, як й хлібобулочні вироби, бо кривавий диктатор тримає фігуру в формі. Виключення – морозиво.

Любов до молочних продуктів

За словами колишньої дружини Людмили Путіної, перевірений спосіб привернути увагу диктатора – залишити стакан кефіру на кухонному столі. Ось вам лайфхак, як заманити "званого" гостя в Україну.

Молоко Путін також любить, яке помітили в холодильнику його резиденції Ново-Огарево. Упаковка російського бренду "Простоквашино" засвітилася в сюжеті знятому каналом НТВ. Продукти бренду українці ігнорують після вторгнення РФ. Путін не приховує любов до вітчизняних товарів. Ну хоч комусь вони по кишені в Росії, враховуючи курс рубля.

Упаковка російського бренду "Простоквашино" засвітилася в сюжеті знятому каналом НТВ / Фото: скріншот

Перебірливість в делікатесах

Путін перебірливий більше не в продуктах масового вжитку, а в делікатесах для поціновувачів особливого. Він не обере червону ікру – для нього біологічно цінна ікра морського їжака.

У моєму баченні, і мої дослідження підказують, що я за ікру. Ікра морського їжака має велику біологічну цінність? Так. Мій досвід каже все ж у цей бік, – зазначив Путін медіа DEITA.RU.

Він не обере червону ікру – для нього біологічно цінна ікра морського їжака / Фото: itsfoodtastic.com

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