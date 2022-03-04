Що робити при радіаційній аварії – покрокова інструкція

При радіаційній аварії зайдіть у будинок, квартиру, будь-яке укриття, не виходьте на вулицю, і заздалегідь зробіть запаси їжі та води / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Загроза радіаційної аварії через дії окупаційних військ РФ справді існує, але наші українські бійці не здаються. Тим не менш, важливо знати, як поводитися у разі радіаційної аварії – розбираємось разом з центром громадського здоров'я МОЗ.

Перше правило – слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які будуть координовані на місцях. Якщо почули сповіщення про радіаційну аварію, важливо залишатися в приміщенні або негайно таке знайти, не залишатись на вулиці. Тому що радіоактивний пил осідає на зовнішній стороні будівель. Тому тримайтеся якнайдалі від даху та стін. Потім:

Реклама

сховайте у приміщення домашніх тварин заблокуйте і закрийте вікна, двері, постарайтеся по можливості до них не підходити запасіться водою – налийте воду в герметичні ємності всі продукти потрібно загорнути в харчову плівку або пакети і сховати в холодильник, шафу підготуйте респіратор, маску або хоча б ватно-марлеву пов'язку Слідкуйте за повідомленнями рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Якщо вибух АЕС застав на вулиці чи потрібно вийти з укриття

Виходити надвір, якщо стався вибух на АЕС, можна тільки у разі крайньої необхідності. Одягайте респіратор, плащ, гумові чоботи, рукавички. У жодному разі не знімайте нічого з цього та взагалі одяг, не збирайте ягоди, не зривайте фрукти тощо.

Повернувшись додому, зніміть верхній шар одягу: знімайте акуратно, щоб не розтрусити радіоактивний пил . Знятий одяг потрібно скласти в герметичну упаковку – контейнер із пластику, пакет тощо, який сховайте подалі від тварин та людей.

Одягайте респіратор, плащ, гумові чоботи, рукавички, якщо після вибуху на АЕС треба йти на вулицю / Фото: Pixabay

Реклама

Прийміть душ з милом, помийте волосся, вимийте під проточною водою обличчя, руки відкриті частини тіла, якщо немає можливості прийняти душ. Не використовуйте кондиціонери для волосся , вони можуть закріпити радіоактивний пил на волоссі.

Не чешіть шкіру, не тріть її, намагаєтеся не подряпатися, щоб радіаційний пил не потрапив у рани. Якщо взагалі немає доступу до води, то протріть руки, обличчя, повіки, вії, вуха вологими серветками. Вони, як і перев'язувальні засоби, антисептики, завжди повинні бути у вашій аптечці або "тривожній валізці". Переодягніться в чистий одяг.

Пам'ятайте, що потрібно зберігати тверезий розум, чому не варто заспокоюватися алкоголем. "5 фактів, чому нині нікому не варто пити спиртне".

Реклама

Також постарайтеся зберігати спокій, як би складно не було – у цьому допоможе стаття "Як заспокоїтися під час війни – вправи та дихальні практики".