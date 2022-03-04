Що робити під час радіаційної аварії – алгоритм перших дій

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4 березня окупанти розстріляли найбільшу атомну електростанцію Європи, де почалася пожежа – Запорізьку АЕС. Росіяни під час обстрілів влучили в перший енергоблок. На щастя, рятувальники потушили пожежу. Під час війни Росії проти України треба готувати до всього, адже агресор не відступає. На офіційному сайті Центру громадського здоров’я МОЗ України поділилися алгоритмом дій під час радіаційної аварії. Ознайомтеся з ними!

Важливо: якщо у вашій місцевості трапиться радіаційна надзвичайна ситуація, вам необхідно залишатися в приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити.

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Якщо ви почули сповіщення про початок радіаційної аварії, виконайте наступне:

Зайдіть в укриття, підвал або в середину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Заберіть всередину домашніх тварин.

Закрийте та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.

не підходьте до них без нагальної потреби. Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.

у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу. Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

для захисту органів дихання. Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

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