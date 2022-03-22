Що робити, якщо вас взяли в полон під час війни – 5 порад від військових та психологів

Якщо вас взяли в полон, то не чиніть опору російським окупантам, радять психологи і військові / Фото: unsplash.com, Центр протидії дезінформації РНБО

Якщо вас захопили в полон, то не чиніть опору російським окупантам, не намагайтеся вступати з ними в бесіду. Як поводитися в полоні – порадами поділився телеграм-канал Центру протидії дезінформації при РНБО України.

Рекомендації від військових та психологів про те, як діяти, якщо вас захопили в полон, такі:

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1. Намагайтеся не показати, що вам страшно, як би складно не було – важливо зберігати спокій. Не чиніть опору, не благайте про пощаду, не вступайте в діалоги, не відмовляйте орків відмовитися від їхнього плану тощо.

2. Щоб не погіршити своє положення, не порушуйте встановлені ними правила. Налаштовуйте себе, що вас миттєво не відпустять, що мине якийсь час, але відпустять обов'язково.

Пам'ятайте, що на вас чекають рідні, нагадуйте собі про це в полоні постійно, не втрачайте надії і намагайтеся вижити заради них / Фото: istockphoto.com

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3. Не варто дивитися окупантам прямо в очі, краще трохи убік. І щоб не викликати у них додаткову агресію, не показуйте, що ви принижені.

4. Якщо дають їжу, то їжте, навіть якщо немає апетиту, не варто демонструвати їм опір. Інакше у разі втрати сил ви не зможете тікати.

5. Користуйтеся кожною можливістю сходити в туалет або зробити щось для себе. І в жодному разі не варто демонструвати зв'язок з іншими полоненими, це можуть використовувати проти вас чи ваших рідних.

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І пам'ятайте, що на вас чекають рідні, нагадуйте собі про це постійно, не втрачайте надії та намагайтеся вижити заради них.

Ми обов'язково переможемо, але важливо вижити в окупації російськими військами – читайте поради, які врятують життя.

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