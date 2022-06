Що читати у червні: книги авторів, які підтримали Україну

Stand with Ukraine! - головне послання багатьох авторів, бізнесменів, політиків та знаменитостей / Фото: Колаж: Сьогодні

Психологи радять припинити постійно сидіти в телефоні та моніторити новини. Для цього достатньо виділити конкретний час та дотримуватись графіку щодня. Що робити натомість? Читати! Зібрали для вас книги авторів, які підтримали українців у боротьбі за свободу та незалежність.

Джордж Сорос

Незабаром Путіну виповниться 70 років, і він відчуває, що якщо він хоче залишити слід у російській історії, йому треба діяти або зараз, або ніколи. Але в нього перекручена концепція ролі Росії у світі. Зважаючи на все, він вірить, що російському народу потрібен цар, за яким він сліпо йтиме. Це пряма протилежність демократичному суспільству, і це концепція спотворює російську "душу", емоційну до сентиментальності.

Книга: "На захист відкритого суспільства"

Книга: "На захист відкритого суспільства" / Фото: пресслужба

До видання увійшли тексти, що раніше не були опубліковані. Автор порушує важливі питання сьогодення:

небезпека, яку становлять для відкритого суспільства інструменти контролю, створені штучним інтелектом;

причини трагедії Європейського Союзу;

політика доброчинності;

Центральноєвропейський університет як осередок академічної свободи;

теорія рефлексивності фінансових ринків та її політичні наслідки.

Свобода, демократія, верховенство закону, прав людини і соціальної справедливості, які декларує та дієво підтримує Джордж Сорос, трансформуються в заклик до боротьби за ідеали відкритого суспільства.

Патті Сміт

Це те, що я чула уві сні та проноситься в моїй голові весь день та всю ніч безперервно, як трагічний хіт. Необроблений переклад українського гімну, який люди співають крізь непокірні сльози, – написала артистка у своєму Instagram.

Книга: "Просто діти"

Книга: "Просто діти" / Фото: пресслужба

Мемуари Патті – це історія про Нью-Йорк 1960-х років, де вирували зірки різних барв і яскравості, об’єднаних прагненням нести у світ потужну енергію мистецтва. А у центрі цієї галактики — сама Патті з її творчими пошуками, епатажний фотограф та її друг Роберт Мепплторп і ті люди, з ким вона перетиналась.

Читаючи книгу, ви ніби зустрінетесь з близькими та знайомими Сміт – Джимі Гендрікс, Дженіс Джоплін, Боб Ділан та багато інших...

Рупі Каур:

Розбите серце від непотрібної, безглуздої катастрофи в Україні. Спустошення, з яким стикаються люди, вражаюче. Я не можу уявити, який жах та небезпечні подорожі здійснюють ті, хто тікає зі своїх домівок та життів. Візуальні зображення цілих сімей, які ховаються на ніч на станціях метрополітену, вражають уяву. Глибоко переживаю за моїх друзів та їх родини в Україні.

Книга: "Молоко і мед"

Книга: "Молоко і мед" / Фото: пресслужба

Примірників цієї книги продано понад три мільйони у світі, вона перекладена 35 мовами. Також "Молоко і мед" сягнула першої позиції в списку бестселерів The New York Times — і залишалася понад 100 тижнів поспіль.

Мей Маск

Ми віримо у вас та у вашу боротьбу за свободу. Ви надихаєте світ своєю хоробрістю. Ви переможете! #StandWithUkraine, – зазначила мама Ілона Маска у своєму акаунті в Instagram.

Книга: "Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху"

Книга: "Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху" / Фото: пресслужба

74-літня Мей Маск щодня вражає варівністю, працею та непосидючістю. Щира іторія про те, як у тридцять один вона стала матір’юодиначкою, тяжко працювала, щоб поставити на ноги трьох дітей, Ілона, Кімбала й Тоску, боролася із зайвою вагою, подолала ейджизм у модельному бізнесі.

Дієтологнутриціолог за фахом, Мей понад сорок п’ять років пропрацювала в цій галузі. Нині вона на піку популярності.

Голлі Блек:

Я обговорила ситуацію зі своїми агентами з міжнародних прав, і ми заморозили всі контракти, що знаходяться на стадії переговорів, і зупинили продаж майбутніх книг (включаючи продовження) у Росії. Я безумовно підтримую Україну і шлю вам свою любов, – написала авторка у воєму Instagram.

Книги: "Жорстокий принц", "Лихий король", та "Королева порожнечі"

Книги: "Жорстокий принц", "Лихий король", та "Королева порожнечі" / Фото: Сьогодні

Книги із серії The Folk of the Air у жанрі фентезі для підлітків. Історія розповідає про подорож смертної дівчини Джуд Дуарте та принца фей Кардана Грінбрайара світом ненависті, зради та зневаги, а також почуттів один до одного.

Еббі Ваксман

I stand with Ukraine, – зазначила Еббі в соцмережах.

Книга: "Книжкове життя Ніни Гілл"

Книга: "Книжкове життя Ніни Гілл" / Фото: пресслужба

Книга розповідає про молоду дівчину Ніну Гілл — запеклу інтровертку, що працює у книгарні. Одного дня дівчина дізнається, що її батько, якого вона ніколи не знала, помер, а саму Ніну знаходять чимало родичів.

Справжній нічний жах для інтроверта — зустрічі, розмови, нові компанії… Можливо, прийшов час вийти із зони комфорту? Особливо якщо Ніна захоче дізнатися більше про батька, на якого вона дуже схожа.

