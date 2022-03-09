Через який кордон краще їхати до ЄС: поради митників / Фото: pixabay.com

Чотирнадцятий день вторгнення Росії в Україну. Багато людей, які мають можливість, залишають країну в пошуках безпечного місця, через що на кордонах утворюються великі черги. Державна митна служба розповіла про найменш та найбільш завантажені пункти пропуску на західному кордоні України.

Більшість людей вважають за краще їхати з країни через кордон із Польщею, і так уже 2 тижні. Через це найбільші черги зараз саме на пунктах "Шегині" та "Краковець", менш завантажені "Устилуг" та "Ягодин".

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Водночас пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою завантажені мінімально або взагалі порожні. Якщо у вас є біометричний паспорт, пройти реєстрацію та опинитися у потрібній вам країні ви зможете за 3-4 години.

Через який кордон краще їхати до ЄС

Актуальну інформацію про завантаженість прикордонних пунктів митники наносять на інтерактивну карту. А перевірити стан черги на прикордонному пункті можна у цій таблиці, там – чати щодо кожного пункту пропуску. Також перевірити завантаженість пунктів пропуску можна на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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