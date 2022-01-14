Що темніша шкіра, то вище ризики дефіциту вітаміну D – дослідження

У людей, чия шкіра смаглявіша, ніж у інших, ризики розвитку дефіциту вітаміну D вищі / Фото: Колаж: Сьогодні
Нестача вітаміну D послаблює наш імунітет, підвищує ризики розвитку аутоімунних хвороб, веде до вад у функціях кісткової тканини і не тільки. Кожен з нас повинен дбати про свій статус вітаміну D, але для людей із смаглявою і темною шкірою це має бути першочерговим завданням, пише журнал Nutrients .
Чому взимку виникає дефіцит вітаміну D
Чому саме за смаглявої шкіри потрібно приймати вітамін D?
Дослідники зазначають, що пігментація шкіри та волосся залежить від вмісту коричнево-чорної молекули еумеланіну, що виробляється нашим організмом із амінокислоти під назвою тирозин. Люди більш смагляві і темношкірі зобов'язані цим пігментом еумеланіну, який "ховається" у нижньому шарі епідермісу.
А синтез вітаміну D переважно відбувається у верхніх шарах шкір , тому світлошкірим людям набагато легше отримати цей вітамін природним шляхом, перебуваючи на сонці, ніж смаглявим і темношкірим. До того ж активний розвиток промисловості, погіршення екології також сприяють тому, що людей із смаглявішою шкірою вітамін D гірше синтезується.
Тому їм особливо потрібно стежити за рівнем цього елемента в організмі та у разі його дефіциту – приймати добавки . Медики відзначають, що достатнє споживання вітаміну D знизить ризик не лише рахіту, COVID-19 та розсіяного склерозу, а й рівень смертності загалом.
Також достатня кількість вітаміну D в організмі знижує несприятливий результат вагітності та пологів, профілактує рак, діабет, хворобу Альцгеймера та деменцію, гострі інфекції дихальних шляхів, загострення астми та крихкість кісток.
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