Які фото збирають більше лайків у соцмережах – доведено вченими

Що робити, щоб фото більше лайкали / Фото: Pixabay

У 2021 році ми проводили значно більше часу в Інтернеті, ніж раніше, у зв'язку з чим багато хто ще більше захопився своїми соцмережами і постами, збираючи, як трофеї, лайки. А нове дослідження показало, які фото користуються популярністю, пише ncsu.edu.

В епоху соціальних мереж важко знайти людину, яку зовсім не цікавить рейтинг її публікацій. Молоді люди довго намагаються зробити ідеальний кадр, щоб він зібрав побільше лайків, але все одно часом усі старання даремні – дивні пости можуть бути популярнішими за охопленнями, ніж дійсно красиві, як вам здається, знімки.

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Дослідники Університету штату Північна Кароліна проаналізували, чому так буває, на прикладі 147963 тисячі публікацій у Instagram. Вони визначили два основні правила успішної фотографії:

Перше – знайти баланс світла та кольору;

Друге – зробити фото або дуже простим, або, навпаки, складним.

Крім того, є ще кілька важливих нюансів для створення клікабельного фото:

використовуйте у публікаціях менше кольорів на фото (не плутати з яскравістю);

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залишати на фото меншу кількість предметів, не перевантажуючи його зайвими деталями;

зберігайте баланс між краями фотографії та її серединою;

робіть фото з візуальними заворушеннями, не намагаючись надто впорядкувати предмети в кадрі. А ще прагнути максимальної вертикальної та горизонтальної симетрії.

Головною метою дослідження було створення програми та бази даних, яку можуть використати дизайнери, що працюють у маркетингу. Також вчені створили необроблений код самої програми, але його формат поки що незручний для користувачів.

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