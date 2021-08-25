Чим корисно малювання для розвитку дитини – відповідь доктора Комаровського

Малювання для розвитку дитини не менш корисно, ніж математика / Фото: Колаж: Сьогодні

Розвивати малюка, його дрібну моторику і тягу до мистецтва допоможе саме образотворче мистецтво. Тому готуючи дітей до початку шкільного життя або відвідування садка, не забудьте фарби, олівці і фломастери, а не тільки ручки, зошити і книги. Популярний педіатр Євген Комаровський розповів в своєму інстаграм-журналі , чому так корисно саме малювання для розвитку дитини.

Чому малювання варте не меншої уваги, ніж математика

Малювання – чудовий спосіб розвивати дитину, її інтелект, навчити малюка розуміти форми, кольори і взагалі розвинути тягу до мистецтва. Малювання набагато швидше, ніж, наприклад, математика дозволить вашій дитині знаходити друзів і теми для спілкування з однолітками.

Саме малювання :

розвиває у дітей просторове мислення,

формує смак,

допомагає творчому початку дитини розкритися в повній мірі.

Віддайте дитину на гурток малювання чи заохочуєте, щоб удома було цікаво малювати / Фото: freepik.com

Реклама

А ще за допомогою малювання розвивається дрібна моторика, тому дитина повинна спочатку саме малювати, а потім вже вчитися писати.

Де дитині краще малювати?

Можна як віддати малюка на гурток образотворчого мистецтва, так і заохочувати її тягу до малювання вдома. Головне, щоб діти, особливо молодшого віку, малювали безпечними (не токсичними) фарбами, крейдою або фломастерами.

Взагалі дитину важливо не змушувати, а навчити вчитися, тоді у нього не зникне мотивація і тяга до нових знань.

Також раніше ми писали, чим зайняти дитину в дорозі.