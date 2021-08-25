Чим корисно малювання для розвитку дитини – відповідь доктора Комаровського

Малювання для розвитку дитини не менш корисно, ніж математика / Фото: Колаж: Сьогодні
Розвивати малюка, його дрібну моторику і тягу до мистецтва допоможе саме образотворче мистецтво. Тому готуючи дітей до початку шкільного життя або відвідування садка, не забудьте фарби, олівці і фломастери, а не тільки ручки, зошити і книги. Популярний педіатр Євген Комаровський розповів в своєму інстаграм-журналі , чому так корисно саме малювання для розвитку дитини.
Чому малювання варте не меншої уваги, ніж математика
Малювання – чудовий спосіб розвивати дитину, її інтелект, навчити малюка розуміти форми, кольори і взагалі розвинути тягу до мистецтва. Малювання набагато швидше, ніж, наприклад, математика дозволить вашій дитині знаходити друзів і теми для спілкування з однолітками.
Саме малювання :
- розвиває у дітей просторове мислення,
- формує смак,
- допомагає творчому початку дитини розкритися в повній мірі.
А ще за допомогою малювання розвивається дрібна моторика, тому дитина повинна спочатку саме малювати, а потім вже вчитися писати.
Де дитині краще малювати?
Можна як віддати малюка на гурток образотворчого мистецтва, так і заохочувати її тягу до малювання вдома. Головне, щоб діти, особливо молодшого віку, малювали безпечними (не токсичними) фарбами, крейдою або фломастерами.
Взагалі дитину важливо не змушувати, а навчити вчитися, тоді у нього не зникне мотивація і тяга до нових знань.
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