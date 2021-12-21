Чим корисний секс для здоров'я та як досягти оргазму

Секс дійсно корисний для здоров'я, а досягти оргазму допоможе довіра до партнера та допомога спеціаліста / Фото: freepik.com
Існує думка, що без сексу неможливо прожити, та насправді дуже навіть можливо – і багато людей так і живуть. Наскільки таке життя робить їх щасливими й здоровими? Секс має велике значення не тільки як спосіб завести дітей, він справді корисний для здоров'я.
Сьогодні, 21 грудня, у світі проводять акцію Global Orgasm (глобальний оргазм) або скорочено GORG: саме час поговорити про значущість сексу та важливість досягнення оргазму. А розібратися в цьому нам допоміг перший нейропсихолог, науковець України, лікар психологічних наук, професор Богдан Ткач.
Чому люди займаються сексом загалом?
Як і у чоловіків, так і у жінок існує дві нейронні системи: є креативна, для продовження роду, а є рекреативна, яка допомагає зняти стрес, прибрати неврози та отримати сексуальну насолоду.
Сьогодні саме в практиці сексу більшість, особливо молодь, розуміються дуже добре – сексуальна освіта стала доступною. Та збудувати саме гармонійні сексуальні стосунки можуть не всі. І тут важливо врахувати кілька моментів свого партнера чи партнерки – виховання, вплив культури та стан здоров'я зокрема.
Секс для здоров'я – це правда чи міф?
Тобто якщо жінка вихована консервативно, для неї важливі багато нав'язаних культурою та суспільством "стандартів", то їй часто складно розслабитися в сексі та отримати розрядку – тобто оргазм. Зрештою зростає невротичність, накопичується стрес, що природно відбивається й на фізичному здоров'ї.
Тобто секс без оргазму – цього замало?
Суспільство вимагало від жінок бути скромнішими, а релігійні правила взагалі засуджували сексуальність жінок, рахуючи мастурбацію гріхом. Зрештою багато жінок, які не вивчали своє тіло в юності, у момент статевого дозрівання не змогли розвинути свою сексуальність, тобто нейронну рекреативну систему. Юнаки у цьому плані були менш скромними, незважаючи на заборони, так склалося.
Оргазм жінці потрібен ще й у тому, щоб розбудити нейромедіатор серотонін – він активно виділяється під час оргазму. Цей гормон допомагає зняти напругу від невирішених життєвих проблем, розслабляє.
Взагалі чоловічий оргазм короткий, а жіночий оргазм складніший і довгий, може виникати не лише при контакті з партерном – а й від зовнішніх сексуальних стимулів. Наприклад, при катанні на велосипеді, при облизуванні предметів – тієї ж тарілки після їжі.
Як же досягти оргазму та покращити інтимне життя?
Вибір партнера та сексуальне життя, яке б задовольняла їх обох, залежить від багатьох факторів. Когось приваблюють суто особистісні чинники партнера – розум, тіло. А в інших добре розвинена система нюху і це також має значення, особливо для жінок.
Недарма жінка підсвідомо вибирає чоловіка за запахом – і перебити цей "поклик природи", до речі, можуть оральні контрацептиви, якими жінка користується. У цьому випадку вона обирає "не свого" чоловіка у біологічному плані.
Крім відповідного партнера або партнерки, важливо в якому стані їхнє здоров'я – як фізіологічне, так і психічне, – каже Богдан Ткач, – Якщо виникли проблеми з оргазмом у жінки або еректильна дисфункція у чоловіка, то важливо звернутися спочатку до гінеколога/андролога, а потім до нейропсихолога чи психотерапевта.
Наприклад, проблеми з блукаючим нервом, що йде від мозку до черевної порожнини та іннервує органи голови, шиї, грудної та черевної порожнин впливати на досягнення оргазму. Не повірите – але навіть запальні процеси в шлунку, та ж виразкова хвороба (а її викликає бактерія хелікобактер пілорі) може стати причиною відсутності оргазму. У такому разі допоможе гастроентеролог.
До зниження сексуального бажання призводять тривалі запальні процеси у статевих органах як у жінок, і у чоловіків. Тому в "боротьбі за оргазм" спочатку важливо розібратися з фізичним станом, а потім уже психічним.
А що ще допоможе досягти оргазму?
Також є секс-ляльки – як для чоловіків, так і для жінок, дуже популярні зараз у світі. Але головне – нікому нічого не нав'язувати насильно, переконати партнера/партнерку або змушувати силою. Якщо ваша "друга половинка" не хоче погоджуватися на ті чи інші секс-експерименти, то поважайте її вибір.
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