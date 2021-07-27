Чим небезпечні сонячні промені – відповідь лікаря Комаровського

Євген Комаровський розповів, що обов'язково потрібно користуватися сонцезахисним засобом. Сонячні промені старять шкіру, викликають опіки і можуть викликати рак

Дітям особливо важливо захищати шкіру від сонячних променів / Фото: Сьогодні

Дітям до 6-ти місяців категорично не можна перебувати під відритим сонцем без сонцезахисного засобу. Дорослим теж потрібно користуватися засобом з SPF , оскільки корисного ультрафіолету не буває. Чим небезпечне сонце і як від нього правильно захищатися дітям і дорослим – розповів популярний дитячий лікар Євген Комаровський у своєму інстаграм-журналі .

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Чому потрібно захищати шкіру від сонця

Засмага, як зазначає Євген Комаровський, зовсім не корисна – це захисна реакція організму на ультрафіолет. А ультрафіолет в будь-якому вигляді шкідливий. Він викликає фотостаріння шкіри, також існує прямий зв'язок між впливом УФ-променів на шкіру і розвитком раку шкіри.

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Сонячні промені, якщо від них не захищатися, можуть нашкодити: UVA-промені (типу А) найагресивніші, вони провокують розвиток меланоми (раку шкіри). І проникають усюди: через одяг, хмари, скло. А UVB-промені (типу В) викликають у нас сонячні опіки . Тому важливо не перебувати багато часу на сонці, а захисними засобами користуватися не тільки влітку. причому, дітям – особливо важливо захищати шкіру .

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Яке ж сонцезахисний засіб підійде дитині?

Малюкам до півроку взагалі не можна перебувати під відкритим сонцем , а тим, кому вже більше 6-ти місяців потрібно наносити сонцезахисний крем. Такі засоби повинні бути гіпоалергенними, забезпечить захист від усіх типів променів, містити комбіновані фільтри.

Сонцезахисний крем потрібно на всю поверхню тіла, коли загоряєте / Фото: Pixabay

Євген Комаровський радить купувати сонцезахисні засоби в аптеках. Уважно вивчайте упаковку, вибирайте відомі бренди – які пройшли всі клінічні випробування, і ефективність їхдоведена як для дорослих, так і для малюків.

А коли краще наносити сонцезахисний крем?

Наносити засіб потрібно на всю поверхню тіла: і за 20 хв до виходу на вулицю, а не на самому пляжі. Кожні дві години засіб потрібно наносити повторно. Також важливо наносити крем заново кожен раз після виходу з води.

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