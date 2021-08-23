Чим небезпечна вулична їжа і чи варто відмовитися від фастфуду

Краще відмовитися від фастфуду та вуличної їжі - вони небезпечні для здоров'я / Фото: unsplash.com

Якщо ви стежите за фігурою і тим більше – худнете, то від перекусів фастфудом, навіть якщо така їжа з дорогого ресторану, краще відмовитися. Чим небезпечна вулична їжа , який саме фастфуд найбільш шкідливий і яких поєднань продуктів варто уникати – розповів лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини і алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ.

Олександр Кущ / Фото: пресслужба

Чому небезпечно купувати фастфуд і іншу вуличну їжу?

По-перше, вулична їжа небезпечна з точки зору гігієни.: Далеко не завжди в таких наметах або торгових кіосках дотримуються санітарні норми. До того ж спека, вуличний пил, комахи контактують з продуктами і можуть вплинути на їх якість, навіть якщо їжа була приготовлена з дотриманням всіх норм гігієни.

По-друге, купуючи їжу і не розуміючи, що в її складі, не маючи можливості вивчити маркування, ми орієнтуємося на свій смак, а не на кількість калорій в цій страві. Звичайно ж, гамбургери, картопля фрі, холодне морозиво, куплене в спекотний день прямо на вулиці з намету, здаються нам надзвичайно смачними.

Це пояснюється поєднанням в таких продуктах певних речовин. Але для тих, хто хоче схуднути і утримати вагу – погані новини. Навіть один такий гамбургер на тиждень перекриє всі ваші норми по споживанню жирів, і позбавитися від зайвої ваги, навіть зрідка поїдаючи таку їжу, не вийде.

Через що фастфуд такий смачний і чому його не варто їсти

Смак продукту або страви визначається кількістю в ньому жирів – якщо їх прибрати, то їжа стає позбавленою смаку. Вулична їжа – гамбургери, хот-доги і так далі жирні, відповідно – смачні, тому часто після одного хочеться з'їсти наступний. Але важливі не тільки жири самі по собі (адже жири – необхідний в нашому раціоні елемент), а поєднання таких речовин в продуктах.

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Ролл з овочами, нежирної куркою і без соусу більш "безпечний", ніж гамбургер / Фото: freepik.com

Є комбінації продуктів, які сприяють швидкому набору ваги – це жири і швидкі вуглеводи. Як кажуть дієтологи – жири засвоюються в полум'ї вуглеводів. Наприклад, якщо є багато просто рослинного масла, то різкого збільшення у вазі не буде.

А якщо їсти і жирну, і солодку їжу (цукор є не тільки в цукерках, його додають в соуси, майонез, кетчуп), то почнуть з'являтися зайві кілограми.

Поєднання яких продуктів слід уникати?

Якщо ви хочете схуднути або спочатку не поправлятися, то не варто їсти різні шийки, морозиво, оскільки в них багато і цукру, і жирів. Те ж стосується шаверми або гамбургерів, в яких жирне м'ясо щедро заправляють майонезом або соусом (в який при виробництві доданий цукор і крохмаль).

А ось рол з нежирної куркою, овочами і без майонезу буде більш "нешкідливим" перекусом, якщо дуже хочеться з'їсти який-небудь фастфуд.

Також раніше ми писали, як перестати їсти жирну і шкідливу їжу.