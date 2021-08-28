Чим каші корисні для здоров'я і як їх полюбити

Каші дуже корисні, а полюбити їх і зробити смачніше допоможуть фрукти, овочі, горіхи / Фото: Колаж: Сьогодні
З круп ми отримуємо вітаміни групи В, клітковину, а ще каші – відмінний продукт для схуднення і підтримки себе в формі. Чим корисні каші , як їх корисніше готувати і чому каші обов'язково повинні бути у вашому раціоні – розповіла дієтолог Олеся Добрянська.
Чому в вашому раціоні часто мало каш
Багато людей люблять каші, але їм не подобається їх готувати, нібито це довго. Інша справа – макарони, адже тверді сорти теж корисні, так і варяться вони швидше. Але насправді багато каш варяться не набагато довше макаронів, зате на відміну від пасти або локшини, більш корисні.
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А якщо до того ж людина звикла їсти хліб і в будинок постійно заносяться лаваші або багети, то каші перестають варитися автоматично. Але якщо ви не готуєте каші, то тим самим обмежуєте себе в крупах. А крупи необхідні нашому організму , і не тільки для насичення корисними мікроелементами.
Чим корисні каші з різних круп
По-перше, каші корисні для схуднення і підтримки ваги в нормі. Здивовані? Не дивуйтеся: вивільнення глюкози з круп відбувається повільно (тому вуглеводи, якими багаті крупи називають повільні або складні). Відповідно, процес жировідкладення, якщо ви їсте повільні вуглеводи – тобто каші, теж уповільнений.
По-друге, каші – це антистрес-харчування: бо крупи містять магній і вітаміни групи В, які допомагають боротися зі стресом. І важливий момент, в крупах міститься клітковина, яка важлива:
- для схуднення, оскільки дає відчуття ситості надовго і знижує бажання перекусити печивом або тістечком.
- для нормальної роботи кишківника, тому що є доброю профілактикою закрепів.
Щоб каші не набридали, варто готувати різні крупи: найбільш корисні гречка, курурудзяна каша, перловка, булгур, кіноа, пшенична каша, ячна, нешліфований рис.
Як з максимальною користю їсти каші
Каші-хвилинки, манка, гранола з цукром або фітнес-вівсянка і інші максимально оброблені каші – це не про користь. Їх ніхто не забороняє їсти, але не варто ставити такі каші в пріоритет. Та й взагалі каші – це не базовий продукт на вашому столі, поєднувати каші добре з овочами, рибою, нежирним м'ясом, фруктами, сиром, горіхами, олією або вершковим маслом.
Але не все відразу, а за принципом правила тарілки . Тобто половина тарілки – салат або овочі, чверть – основний продукт (м'ясо, риба, курка) і ще чверть – гарнір, в даному випадку – каша. Корисніше ті крупи, де вказано більш тривалий час приготування: така крупа менше перероблена.
Щоб витрачати на приготування каш менше часу, просто виберіть найбільш зручний для вас спосіб: можна варити в мультиварці, а можна в каструлі. Або взагалі запарювати в термосі, навіть літровій банці на ніч, головне це робити.
Як швидко приготувати кашу, щоб вона була корисною
Ввечері можна промити крупу, засипати в мультиварку або каструлю, залити водою в пропорції ½ і залишити на ніч. Вранці ви побачите, як каша набухла: включіть мультиварку на 15 хвилин, для цільнозернових круп – може знадобитися трохи більше часу.
За цей час можна спокійно прийняти душ, підготувати інші продукти до сніданку. якщо робити так щовечора, то дуже швидко виробиться корисна звичка готувати каші.
І на останок! Каші можна їсти не тільки на сніданок, а й на вечерю. Для тих, хто на дієті – те, що каші їдять тільки в першій половині дня і на вечерю про них треба забути – це МІФ!
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