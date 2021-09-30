Міла Йовович, Наомі Кемпбелл і Карла Бруні: Balmain провели шоу на честь Олів'є Рустема

Ювілейний показ Balmain / Фото: Vogue

Вчора ввечері в Парижі пройшов масштабний показ модного будинку Balmain сезону весна-літо 2022, прихильницею якого є Дженіфер Лопес. Подія була присвячене 10-річній роботі креативного директора Олів'є Рустема в будинку.

Перед самим показом прозвучав запис вступного слова від самої Бейонсе. Поп-зірка зазначила, що коли він вперше переступив поріг компанії, ніхто і повірити не міг, що хлопець з його зовнішністю зможе очолити будинок від кутюр.

Як пройшло шоу

Реклама

Олів'є точно знає, як привернути увагу до себе і до своєї роботи. Показ відбувся в концертному комплексі La Seine Musicale, який розташований на Сені в західному передмісті Парижа. Серед гостей були знаменитості і заможні клієнтки бренду, але основну частину публіки склали прості люди. Всього шоу відвідало 6000 людей. Так, Олів'є перетворив показ на справжній концерт з фанатами, що дуже вражає в епоху, коли багато критиків індустрії стверджують про закінчення ери Тижнів моди.

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Реклама

На подіумі ж Рустем влаштував справжній парад супермоделей. Привітати дизайнера і стати частиною шоу прийшли: Наомі Кемпбелл, Карла Бруні, Міла Йовович, Наталя Водянова, Маріякарла Босконо, Наташа Полі, Імаал Хаммам, Карен Елсон, Надеж дю Боспертус і Лара Стоун.

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Колекція Balmain

Весь показ був розділений на дві частини. У першій Олів'є представив колекцію Balmain сезону весна-літо 2022, а в другій частині – найбільш знакові вироби, які він створив за десятиліття роботи в модному Домі.

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

У колекцію увійшла чоловічий та жіночий одяг, жорстких, структурованих силуетів в стилі 80-х, також обтягуючі золоті і металеві сукні. Капюшони, занижена талія, довгі ремені, коштовності, об'ємні плечі – були представлені в безлічі фірмових образів Рустема.

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

У колірній гамі дизайнер залишився вірним собі – чорний, білий, коричневий, золотий і, звичайно, червоний.

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Balmain SS 2022 / Фото: Vogue

Читайте також: