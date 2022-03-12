Афери орендодавців на Закарпатті: експертка розповіла про улюблену схему шахраїв / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни Росії проти Україниз мегаполісів виїхали тисячі українців, які обрали Закарпаття для тимчасового місця проживання. Люди віддають ледь не останні кошти, щоб орендувати дім для безпеки сім’ї.

Серед орендодавців, на жаль, є аферисти, які наживаються на горі людей. За якою схемою працюють шахраї та як перестрахуватися, розповіла агентка з нерухомості Марина Бокач. Експертка першого дня війни створила телеграм-канал WinWin.Realty, де допомагає людям знайти житло на Закарпатті.

Реклама

У день війни о 7:00 мене розбудила подруга зі словами "Прокидайся, у нас війна. Росія напала на Україну". І я вирішила, що моя нова місія – допомагати людям знайти нову оселю, – каже Марина Бокач.

За якою схемою працюють шахраї?

Шахраї діють за однією схемою: публікують оголошення на сайтах або в соцмережах про наявність житла, а далі чекають дзвінків від потенційних клієнтів. У розмові наголошують, що житло в попиті та охочих орендарів багато (і це правда).

Наступний їх крок – виманювання авансу чи повної передоплати. Якщо ви надіслали кошти аферисту, то далі не надійтеся, що він підніме від вас слухавку чи відповість на смс.

Реклама

Шахрайська схема орендодавців актуальна на Закарпатті. Марина Бокач створила допис-звернення до орендарів в Instagram після численних афер, про які розповіли українці.

Що врахувати, щоб не потрапити до шахрайських рук?

Не надсилайте аванс чи будь-яку іншу оплату. Наполягайте про оплату оренди по приїзду та підписання договору.

Наполягайте про оплату оренди по приїзду та підписання договору. При підписанні договору перевірте документи власника: паспорт і документ про право власності (договір купівлі-продажу, заповіт тощо) або доручення та копію документа про право на власність.

паспорт і документ про право власності (договір купівлі-продажу, заповіт тощо) або доручення та копію документа про право на власність. Обов’язково підписуйте договір про оренду та зробіть фото показників лічильника.

Скористайтеся порадами не лише під час оренди житла на Закарпатті, а й в інших регіонах України. Тим паче, що на Закарпатті вільні квартири відсутні.

Реклама

Вільних квартир немає. Але раз на тиждень одне житло може звільнитись (якщо люди вирішили їхати до іншого міста чи за кордон), але про такі оголошення одразу повідомляють знайомим, а не агенціям із нерухомості, – каже Марина Бокач.

Читайте також:

Як емігрувати до Польщі та чому офіційний статус біженця – це не найкраща ідея.

Статус біженця в Канаді для українців: як отримати та чому це ризиковано – відповів експерт.

Українець може емігрувати до Великої Британії, заповнивши форму. Але є одна умова.