7 варіантів їжі в клярі для ситної обідньої перерви

Рецепти страв в клярі для обідньої перерви / Фото: Depositphotos
Якщо любите брати на роботу перекуси, смачні та ситні, то спробуйте приготувати улюблені продукти в клярі. Це зручно. Таким чином можна перетворити на краще не тільки овочі – кабачки, капусту, – а й кальмарів, курячі крильця, цибулю і моцарелу. Як це зробити, дізнаєтеся нижче. У цьому матеріалі знайдете зріз цін по магазинах для вигідного пікніка.
Хрустка закуска з кабачків
Інгредієнти
- Кабачок – 3-4 шт. (невеликих)
- Панірувальні сухарі – 3 ст. л.
- Манна крупа – 3 ст. л.
- Сир – 80 г
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 3 ст. л.
- Сіль, часник, орегано
Спосіб приготування
- Змішати панірувальні сухарі, манку, тертий сир, подрібнений часник, сіль і спеції. У другій ємності збити яйця.
- Кабачки нарізати брусочками, обваляти в борошні, потім в яйці та в паніровці і викласти на деко, застелене пергаментом.
- Випікати 10-15 хвилин за 200 градусів.
Цибулеві кільця з моцарелою
Інгредієнти
- Моцарела – 100 г
- Цибуля – 1 шт.
- Борошно – 50 г
- Яйця – 2 шт.
- Панірувальні сухарі – 100 г
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати півкільцями. Моцарелу порізати пластинами, вставити між кільцями цибулі.
- Кільця обваляти в борошні. Потім занурити в збите яйце і обваляти в сухарях.
- Обсмажити в гарячій олії до появи скоринки.
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Курячі крильця
Інгредієнти
- Курячі крила – 10 шт.
- Біле вино – 200 мл
- Олія – 200 мл
- Борошно – 200 г
- Яйце куряче – 4 шт.
- Вершки – 150 мл
- Кукурудзяні пластівці і чіпси – 40 г
- Часник – 4 зубчики
- Сметана – 50 г
- Французька гірчиця – 50 г
- Перець чорний мелений, сіль
- Сік лимона – 2 ч. л.
Спосіб приготування
- Розрізати крила на частини. Вичавити часник в миску, додати вино, лимонний сік, поперчити і посолити. На 10 хвилин замаринувати курку.
- Для кляру збити яйця з вершками, борошном (4-5 ст. л.) і сіллю. Додати кукурудзяні пластівці та подрібнені чіпси.
- Обваляти крила в борошні, потім у клярі. Смажити на розігрітій сковороді до готовності.
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Кальмари в клярі
Інгредієнти
- Кальмар – 4 тушки.
- Яйце – 3 шт.
- Панірувальні сухарі – 2-3 ст. л.
- Сіль, спеції для риби
- Олія для смаження
Спосіб приготування
- З кальмарів зняти все зайве і перетинки, нарізати кільцями по 2 см.
- Для кляру збити яйця, додати сіль і спеції для риби, сухарі до отримання середньої густини кляру.
- Смажити на розігрітій сковороді по 1-2 хвилини з кожного боку.
Білокачанна капуста в клярі
Інгредієнти
- Капуста – 1 качан
- Яйця – 2 шт.
- Сіль, перець, сухі трави, часник – до смаку ⠀
- Олія та вершкове масло для обсмажування ⠀
Спосіб приготування
- Капусту розрізати на 4 рівні частини, качан не видаляти.
- У підсоленій воді зварити їх до повної готовності. Остудити. Порізати на шматки завтовшки 2 см. ⠀
- Збити яйця із сіллю, перцем і приправами за смаком, вичавити часник.
- Занурити капусту в кляр і обсмажувати їх з двох боків на розігрітій сковороді, з невеликою кількістю олії і вершкового масла.
Риба в сирному клярі
Інгредієнти
- Філе риби – 200 г
- Майонез, сметана або йогурт – 3 ст. л.
- Яйце – 4 шт.
- Твердий сир – 100 г
Спосіб приготування
- Сир натерти на крупній тертці, змішати з яйцями і майонезом.
- Додати сіль, перець і борошно, ще раз перемішати.
- Взяти філе риби, розрізати на невеликі шматочки, вмочити кожен у сирний кляр і обсмажити з обох боків на сковороді до рум'яної скоринки.
- Викласти шматочки риби на серветку, щоб стік весь зайвий жир. Потім перекласти на красиву тарілку і подавати до столу.
Цвітна капуста в клярі
Інгредієнти
- Цвітна капуста – 1 кг
- Олія – 200 мл
- Молоко – 1 склянка
- Яйця – 4 шт.
- Борошно – 1 склянка
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Капусту помити і зняти верхнє лися.
- Кочан трохи проварити в підсоленій воді, відкинути на друшляк, охолодити і розділити на суцвіття. Як варіант, можна одразу розібрати капусту на суцвіття і бланшувати їх 3-5 хвилин.
- З молока, яєць, солі і борошна приготувати рідке тісто.
- Суцвіття капусти вмочити в кляр і одразу ж обсмажити в добре розігрітій олії.
- Перекласти на тарілку, застелену паперовими рушниками, щоб убрати зайвий жир.
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