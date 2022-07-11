7 країн з безоплатним транспортом для українців – список

7 країн з безоплатним транспортом / Фото: Колаж: Сьогодні

Не всі земляки повернулися в рідні міста через агресію РФ, залишаючись за кордоном в очікуванні перемоги України. На початку війни в деяких місцевостях дозволили переселеним особам користуватися транспортом безоплатно. Розповімо про 7 країн, де ініціатива досі актуальна - зберігайте список.

Італія

Українці безоплатно користуються потягами компанії Trenitalia протягом перших 5 днів, щоб добратися від аеропорту до місця призначення. Ініціатива актуальна для міжміських та регіональних маршрутів.

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Ірландія

Тимчасово переселені користуються безоплатно потягами залізниці Iarnród Éireann та автобусами Bus Éireann, щоб доїхати до пункту призначення. Для отримання квитка необхідно показати: український паспорт, авіаквиток та підтвердження благодійної організації, яка підтримує українців під час війни.

Угорщина

Безоплатними для українців є потяги компаній MÁV-START és таGYSEV. Для користування другим класом необхідно отримати квиток солідарності (Solidarity tickets, – ред) у касі вокзалу чи в потягах у провідників. Врахуйте, є конкретний графік поїздів з безоплатним проїздом для українців.

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Португалія

У Португалії українці безоплатно користуються потягами Celta і Intercidades (залізниці Comboios de Portugal, – ред). Ініціатива актуальна для міжрегіональних, регіональних та міських поїздів. Для отримання квитка покажіть український паспорт чи ідентифікаційний номер.

Швеція

Скористайтеся безоплатним громадським транспортом у Стокгольмі, показавши український паспорт водію чи менеджеру в касі вокзалу.

Нідерланди

Якщо перебуваєте в Нідерландах проїздом, скористайтеся безоплатним денним абонементом для пересування. Отримайте його в касах на вокзалі чи обслуговування NS на залізничних станціях. Необхідно підтвердити особу: показати український паспорт та квиток на потяг до Німеччини, Бельгії, Франції чи Австрії (термін дії якого до 24 годин, – ред).

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Люксембург

Українці по Люксембургу безоплатно пересуваються громадським транспортом (потягами, автобусами, трамваями, – ред). Покажіть паспорт громадянина України, щоб не платити за квиток. Врахуйте: ініціатива не діє на вагони потягів першого класу.

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