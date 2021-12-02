7 годин під наркозом – киянці з рідкісним захворюванням, що втратила зуби, повернули посмішку

Ольга Мацик, яка через рідкісне захворювання втратила зуби, тепер знову посміхається / Фото: Колаж: Сьогодні

У 32-річної киянки Ольги Мацик рідкісна хвороба – херувізм, через яку ще в дитинстві дівчина втратила майже всі зуби . Ольга хоче своїм прикладом підтримати всіх людей кому доводиться жити зі складними діагнозами, показати, що вихід є, якщо його шукати.

Професор Ярослав Заблоцький із командою та Ольга Мацик після операції / Фото: прес-служба

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Команда спеціалістів клініки стоматології Ярослава Заблоцького провела киянці безкоштовно найскладнішу операцію: дівчині встановили імплантати і вставили зуби. У Ольги тепер повноцінно відновлена усмішка на всі 28 зубів. Але і лікарям, і смій дівчині було непросто.

Як хвороба атакувала, що довелося пережити Ользі

Херувізмом називають генетичне та дуже рідкісне захворювання, хвороба призводить до втрати зубів, порушення роботи щелеп – так сталося і з Ольгою. До проведення операції Ольга ледве могла говорити, жувати їжу, губи у дівчини були запалі, оскільки більша частина зубів випала, коли Оля ще була підлітком.

Оля Мацик у дитинстві, коли херувізм "забрав" у неї посмішку і можливість нормально їсти та говорити / Фото: прес-служба

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Ті зуби, що стали рости замість молочних зубів, – ділиться Ольга Мацик, – росли у різні боки. Це було дуже некрасиво, незручно, не кажучи вже про той дискомфорт і комплекси, які в мене з'явилися через мою зовнішність.

До клиніки Ольга прийшла всього з трьома зубами і повною рішучістю знову мати можливість нормально їсти, посміхатися, будувати стосунки з людьми. Вона – справжній боєць, ще підлітком почала боротися із хворобою, стійко пережила дві пластичні операції: їй зменшили обличчя та кістки щелеп. В результаті допомогти дівчині взялися професор Ярослав Заблоцький зі своєю командою.

Ризики при імплантації зубів великі, але лікарі не здалися.

Проблема в тому, що за всю історію спостережень подібних захворювань у світі фахівцями зафіксовано всього близько 300 людей із подібними генетичними патологіями. А випадків, коли зубна імплантація з подібними клінічними проблемами у пацієнтів була б описана та задокументована у медичній літературі – взагалі одиниці.

Медикаментозне лікування таких пацієнтів результатів не дає, тому схеми лікування для таких людей немає. А життя без зубів – це не тільки постійний стрес, дискомфорт та глузування оточуючих через ваду зовнішності. Це ще проблеми з функціями дихання, ковтанням їжі, депресією та комплексами.

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Наша велика мета та завдання – поставити дівчині такі штучні зуби, які не відрізнити від справжніх", – каже лікар-стоматолог, власник клініки Ярослав Заблоцький. – Щоб вона змогла їсти, посміхатися, жити повноцінним життям, як усі звичайні люди, які мають здорові зуби. Випадок Ольги настільки складний, що "класичні" протези зубів, які можна було б вставляти та носити – не підходять. Тому що зубним протезам у даному випадку взагалі нема за що триматися.

Як зазначає Ярослав Заблоцький, вихід був єдиний – це вживити імплантати (штучне титанове коріння), до яких потім прикручуються зубні протези. Зрештою дівчину оперували 7 годин!

Ольга Мацик до стоматологічної операції / Фото: прес-служба

Під час операції, яку провели Ользі під наркозом, лікарі клініки Заблоцького встановили п'ять імплантатів на нижній щелепі та п'ять – на верхній. Ризик був дуже великий, і сама операція – складна , Проблема в тому, що в кістках щелеп у дівчини через хворобу утворилися порожнечі.

Зубний ряд довелося відтворювати на комп'ютері за допомогою спеціальної програми. Незважаючи на великі ризики та складний медичний випадок, лікарі клініки Заблоцького свою роботу зробили безкоштовно .

Як зараз почувається Ольга Мацик і що кажуть лікарі

Операція хоч і пройшла успішно, але сказати зараз з упевненістю на 100% що імплантати приживуться, стоматологи не можуть. Якщо все пройде добре, то замість тимчасових зубів Ольга вже за півроку отримає постійні.

Ольга звикає жити та розмовляти з новими зубами, посміхатися та бути щасливою, забути про свої комплекси. І своїм прикладом їй важливо показати, що вихід із найскладніших ситуацій, викликаних хворобами, буває. Головне – не складати рук.

Оля Мацик у клініці Заблоцького до операції та після неї / Фото: Колаж: Сьогодні

Чималий внесок у стоматологію та медицину своїм вчинком внесла команда Заблоцького – тепер фахівці відстежуватимуть стан Ольги, шукатимуть варіанти лікування та корекції ситуації за потреби. Що в майбутньому допоможе подібним пацієнтам зі складними клінічними випадками жити повноцінним життям.

Відсутність зубів у будь-якої людини додає їй віку мінімум на 20-25 років. Як тільки у пацієнтки з'явилися зуби – вона дуже змінилася, почала виглядати на свій вік або навіть молодше, – резюмує професор, стоматолог у червоному метелику Ярослав Заблоцький.

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