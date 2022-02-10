Це гаряче: 63-річна Шерон Стоун знялася у фотосесії у стилі "Основного інстинкту"

Шерон Стоун знялася у спокусливій фотосесії та дала відверте інтерв'ю / Фото: TheRake

Вчора ми ділилися чудовою фотосесією Кім Кардашьян для Vogue, а сьогодні покажемо вам неймовірну зйомку Шерон Стоун. Знаменитість стала героїнею легендарного журналу The Rake.

Актриса знялася у спокусливій фотосесії і дала відверте інтерв'ю на честь 30-річчя з моменту зйомок легендарного фільму "Основний інстинкт", що приніс їй не лише світову славу та незаперечний статус секс-символу, а й засудження та сексизм.

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У великому інтерв'ю популярному інтерв'юеру Тому Чемберліну, з яким вони зустрілися в її особняку в Беверлі-Хіллз, зірка зізналася, як їй вдалося побудувати життя, не піддавшись впливу громадськості і, що найстрашніше, переживши непросте дитинство.

Шерон Стоун знялася для легендарного журналу The Rake / Фото: TheRake

У своїй книзі "Гарно прожити два життя" Шерон писала, як батько її бив, а дід домагався. В 19 майбутня знаменитість підписала договір з модельним агентством Ford, після чого закинула навчання в Університеті Едінборо. Але ціль була виправдана, адже їй скоріше хотілося вирватися з "клітини" і стати незалежною від сім'ї.

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Спочатку Шерон дебютувала у фільмі Вуді Аллена "Спогади про зоряний пил", потім отримала роль подружки Шварценеггера у культовому фільмі "Згадати все". Після чого журналісти почали слідкувати за нею буквально "по п'ятам". Успіх у цій стрічці допоміг незабаром отримати ту саму фатальну роль в "Основному інстинкті". Акторка навіть порівнює себе з принцесою Діаною, згадуючи, як її переслідували:

Шерон Стоун знялася для легендарного журналу The Rake / Фото: TheRake

Ми стали відомі в одному поколінні. І мене, і Діану переслідували. Тоді не було мобільних телефонів, і всі ці люди приходили дивитися на мене особисто. Якщо я йшла до ресторану, то зовні мене чатували сотні фанатів.

Актриса додає:

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Іноді мене супроводжував натовп охоронців, вони доводили мене до машини, стримували людей, а потім залазили в авто через вікно, бо не могли відчинити двері. Іноді фанати буквально розбирали машину – ми їхали без бамперів, номерних знаків, лізли на дах. Це було страшно.

Шерон Стоун знялася для легендарного журналу The Rake / Фото: TheRake

Шерон Стоун знялася для легендарного журналу The Rake / Фото: TheRake

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