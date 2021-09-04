5 яскравих сніданків із Instagram, які стануть улюбленими

5 сніданків з Instagram / Фото: instagram.com/avocadotoast/
Їжа має бути смачною, їжа має бути красивою. Коли ми залучаємо фантазію і починаємо навіть у простих стравах бачити прекрасне – виходять шедеври. Деякі з нас ці шедеври викладають в Instagram, а деякі захоплюються, а потім відтворюють ці рецепти. Нижче знайдете п'ять позицій сніданків із наочним доказом, що їжа – це мистецтво.
Панкейки з ягодами
Панкейки з ягодами / Фото: instagram.com/thebreakfastbird/
Інгредієнти
- борошно – 200 г;
- цукор – 2 ст. л.;
- розпушувач – 2 ч. л.;
- сіль – щіпка;
- молоко – 200 мл;
- олія – 3 ст. л.;
- яйце – 1 шт.;
- ягоди, мигдаль, мед – для прикраси.
Спосіб приготування
- Злегка збити яйце вінчиком або виделкою, додати олію та молоко.
- Змішати борошно з цукром, розпушувачем і сіллю.
- З'єднати борошняну і яєчно-молочну суміш, перемішати.
- Розігріти сковороду, змастити олією і ложкою акуратно викласти тісто. Смажити з усіх боків до золотистого кольору.
- Прикрасити ягодами, мигдалем і медом.
Вівсянка з лохиною, медом та інжиром
Вівсянка з лохиною, медом і інжиром / Фото: instagram.com/oatmealsny/
Інгредієнти
- вівсянка – 1 ст.;
- молоко – 300 мл;
- лохина, інжир – за смаком;
- насіння чіа – для прикрашання;
- цукор, мед або сироп агави – за смаком;
- дрібка солі.
Спосіб приготування
- Довести до кипіння молоко. Посолити.
- Всипати вівсяні пластівці і варити, час від часу помішуючи, до готовності. Додати цукор, якщо використовуєте, і перемішати.
- Перелити вівсянку в порційні тарілки, прикрасити ягодами, інжиром, насінням чіа.
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Ніжний картопляний салат
Картопляний салат / Фото: instagram.com/spoonforkbacon/
Інгредієнти
- картопля – 8 шт.;
- яйця – 6 шт.;
- мариновані огірки – 3 шт.;
- майонез (сметана) – 5 ст. л.;
- гірчиця зерниста – 3 ст. л.;
- часник – 3 зуб.;
- цибуля-шалот – 150 г;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування
- Картоплю добре помити, відварити в шкірці. Подрібнити картоплем'ялкою, шкірку, за бажанням, можна не знімати.
- Нарізати огірки кубиком, дати стекти соку і додати до картоплі. Те ж саме зробити з яйцями і цибулею-шалот.
- Посолити, поперчити, додати подрібнений часник, перемішати.
- Для заправки змішати майонез і гірчицю, додати в салат і перемішати.
- Салат накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник на кілька годин. Перед подачею знову перемішати і прикрасити зеленню.
Гранола з манго
Гранола х манго / Фото: instagram.com/irusyabaryshnikova/
Інгредієнти
- грецький йогурт – 150 г;
- гранола – 3 ст. л.;
- манго – половина.
Спосіб приготування
- На дно склянки покласти гранолу, додати йогурт, прикрасити шматочками манго.
Брускета з сиром, часником і помідорами
Брускета с помідорами та сиром / Фото: instagram.com/evg.sha2021/
Інгредієнти
- хліб цільнозерновий – 80 г;
- помідори – 50 г;
- сир – 40 г;
- зелень, оливкова олія;
- часник – за бажанням.
Спосіб приготування
- Сир натерти на крупній тертці. Помідори, зелень дрібно порізати і змішати з сиром. Додати подрібнений часник.
- Хліб змастити оливковою олією. Викласти на нього суміш із сиру і помідорів.
- Запікати п'ять-сім хвилин за температури 200 градусів.
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