Не повторюйте помилок інших: 5 речей, які не варто брати в Канаду з України

5 речей, які не варто брати в Канаду / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці масово емігрують за кордоном через агресію РФ. Серед популярних країн – Канада, де земляки офіційно перебувають за програмою CUAET. Еміграційна експертка Тетяна Карбованець повідала в Instagram, які речі не брати під час переїзду в нову країну.

Рекомендований перелік речей:

Побутова техніка

У Канаді інші електричні стандарти, ви не зможете користуватися кухонними комбайнами, прасками чи фенами, купленими в Україні.

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Речі щоденного вжитку (посуд, простирадла, рушники тощо)

Їх у країні купите за низькими цінами чи отримаєте безоплатно у волонтерських центрах.

Незручний одяг

Наприклад, високі підбори, вечірні сукні та шуби навряд чи згодяться, а тільки займатимуть багато місця у валізі. Але кросівки та спортивний костюм – це must have.

М'ясні вироби

Так, сало та інші м'ясні вироби рекомендуємо не брати, навіть якщо пообіцяли друзям у Канаду їх привезти. У вас можуть їх конфіскувати на контрольному пункті в аеропорті.

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Ліки

У Канаді немає дефіциту ліків у аптеках, тож "напихати" ними валізу не варто. Базові ліки придбаєте без проблем, а рецептурні – після консультації в лікаря.

Тим більше, тут ви швидко зміните підхід до лікування, оскільки в Канаді зовсім інші стандарти лікування багатьох хвороб. Проте якщо ви приймаєте певні ліки постійно, варто взяти запас на перший місяць-два, поки ви розберетеся з отриманням рецепту та пошуком еквівалентів, – зауважила Тетяна Карбованець.

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