5 порад, як припинити нервувати

Як протистояти стресу і не впасти у депресію

Стрес став частиною нашого життя. На кожного він впливає по-різному. Процес впливу на людей різного віку описали психологи онлайн-платформи "Розкажи мені", а також дали поради, як зменшити вплив стресу на організм.

Варто знати, що діти більше піддаються стресові, ніж дорослі. Від 6 місяців до 10 років під впливом негативних соціальних факторів малюки можуть почати проявляти агресію, або стати замкнутими, часто спостерігаються перепади настрою, порушення сну, біль голови.

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У дорослих в результаті постійних стресових ситуацій з'являється переїдання або недоїдання, апатія, депресія, підвищений тиск, ослаблення імунітету.

У людини похилого віку стан стресу може викликати важкі реакції, що супроводжуються підвищеною стомлюваністю, зниженням ваги, розвитком діабету, дисфункцією щитовидної залози і т.д.

Як знизити стрес і перестати нервувати:

Займіться спортом (легка ходьба, прогулянки на свіжому повітрі, біг, плавання, йога, медитація, заняття з тренером тощо).

Більше спілкуйтеся з друзями та близькими.

Займіться улюбленою справою (малювання, танці, слухайте музику, грайте у шахи, вишивайте…).

Почніть планувати свій день. Робіть нотатки, о котрій годині ви будете дивитися новини, готувати їжу, читати книгу, спілкуватися з подругою, грати з дитиною, лягати спати.

Допомагайте іншим. Станьте волонтером, приготуйте їжу літній сусідці, допоможіть прибрати двір незнайомій людині.

Більше про те, як стрес впливає на організм залежно від віку читайте на сайті Vogue.ua.