5 найексклюзивніших номерів на Мальдівах, де всі хочуть побувати

Про 5 ексклюзивних готелів розповіла тревел-експертка Анастасія Дуплійчук. Професіоналка 16 років влаштовує тури у найвіддаленіші куточки планети. Останні п’ять років займається плануванням преміальних відпусток для поціновувачів чогось незвичайного. Нещодавно вона розповідала нам про найдорожчий готель на Мальдівах.

Тревел-експертка Анастасія Дуплійчук / Фото: пресслужба

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Вілла з підводною спальнею у готелі Conrad Rangali Island 5*

Вартість оренди вілли за добу, зі сніданками – 527 тис. гривень. За ці кошти гість отримує не просто віллу! В його розпорядженні надводна вілла зі спальнею, вітальнею, зонами для відпочинку та ванною.

І підводна зона-акваріум для відпочинку, де є спальня та куточок релаксу зі зручними пуфами для насолоди морським життям поза склом.

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Особливість підводного номеру – це спальня зі скляним куполом, з кутом огляду 180 градусів. Туристи спускаються в преміальний акваріум з надводної частини резиденції сходами чи на ліфті, щоб потрапити у підводний світ.

Вілла над водою розрахована лише на чотирьох людей, а підводний номер на двох.

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Найестетичніша вілла Tented Jungle Villa в африканському стилі

Як щодо вілли в Fairmont Sirru Fen Fushi 5*, де доба проживання коштує 34 тис. гривень? Заселившись в Tented Jungle Villa, туристи думками ніби телепортуються в Африку. Бо вілла площею 525 кв.м. нагадує альтанку, де живуть мандрівники, які прилітають на материк.

/ Фото: Tripadvisor

Житло любителів чогось особливого оточують тропічні джунглі. Без сафарі та диких тварин, проте з Індійським океаном з бірюзовою водою.

В їхній віллі преміальні умови: пропонують спальну з королівським ліжком, гостьову та ванну кімнату, їдальню, приватний басейн та альтанку для релаксу. Ще Wi-Fi і холодильник з вином. І все це для двох осіб!

Вілла Tented Jungle Villa в африканському стилі / Фото: booking.com

І, звичайно ж, без особистого дворецького, який 24/7 готовий приносити просеко чи устриці, ніяк. Словом, люди платять 34 тис. гривень за добу, щоб одночасно побути і на Мальдівах і в Африці. Не дякуйте за лайфхак.

Найвища вілла на Мальдівах в Amilla Fushi 5*

Думали, що найексклюзивніший номер знаходиться під водою? Ми знайшли йому конкурента – віллу Treetop pool villa, яка розташована на сваях висотою 12 метрів. Гостям до пальм рукою подати!

Ціна проживання за одну добу – 38 тис. гривень. Територія вілли 250 кв. м, де можуть комфортно розміститися двоє дорослих та двоє дітей.

Дорогим гостям пропонують двоспальне ліжко king size, гостьову кімнату, Wi-Fi, ванну кімнату, приватний басейн та балкон. А ще душ просто неба, персональні велосипеди, доступ до винного льоху та резерву пляжної зони.

Мандрівники у віллі знайомляться з іншими Мальдівами, бо тут їх оточує флора, а не океан.

Ще один ексклюзив в Amilla Fushi 5* – прозора капсула просто неба

Ізоляція, природа та спокій – три слова, які асоціюються з капсулою Amilla Glamping. Вдень туристи насолоджуються видом неба, яке тут кольору води, а ввечері – зірками. Словом, ми знайшли "готель тисячі зірок" з круговим оглядом на 360 градусів.

/ Фото: amilla.com

Туристам, які оплатили проживання в капсулі, доступна ванна кімната, душ класичний та душ просто неба, басейн, лазні та сауни.

/ Фото: Tripadvisor

Ціна проживання на добу за двох людей від 12 тис. гривень без харчування.

Завершимо добірку незвичною віллою з висувним дахом та гірками в Soneva Fushi 5*

Двоповерхова вілла площею 585 кв. м розташована на воді. Вона дивує гостей розсувним дахом над спальним ліжком king size. Штучний інтелект закриває його автоматочно після першої краплі дощу.

/ Фото: panteon.ru

У туристів, які заселяються сюди, є традиція - дивитися на зірки ввечері, коли дах відкритий.

Тут також дивують гірками на другому поверсі. З них гості з’їжджають прямо в лагуну. Не вілла, а приватний аквапарк!

Окрім переліченого, тут доступні: приватний басейн, дитяча спальня, гардеробна, ванна, гостьова кімната, обідня зона на палубі, ванна кімната на вулиці з виходом в океан та зона з шезлонгами для релаксу.

Коштує ексклюзивна пропозиція з гіркою та "розумним дахом" за добу 113 тис. гривень зі сніданками.

ЇЇ обирають компанії друзів, або сім’ї з дітьми. Максимальна місткість – двоє дітей та двоє дорослих.

Нещодавно ми розповідали, як запланувати відпустку на бюджетні Мальдіви та скільки коштує така подорож.