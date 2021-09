4 кращих покази Ukrainian Fashion Week, про які всі говорять

Різноманітність, трансформація і комфорт - головне на українському Тижні моди / Фото: fashionweek.ua

В "Мистецькому Арсеналі" завершився 49-й Ukrainian Fashion Week, який пройшов в оновленому форматі Nо Season Season. Ми вже розглядали кращі стритстайла-образи гостей українського Тижня моди, тепер добралися і до показів. Вибрали для вас найбільш обговорювані колекції цього сезону.

Сезон відкрив показ весняної колекції the Coat by Katya Silchenko дизайнера Каті Сильченко. Вона була розділена на дві частини: Cozy the Coat і Eleganza. До першої увійшли: костюми, пончо, джемпери з кашеміру, бомбери, комбінезони, светри-сорочки і в'язані речі.

/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

У другу лінійку Катя включила речі, які відкрито демонструють ДНК бренду. Це сукні-футляри, брючні костюми і пальто в стилі ретрошик. Всі образи, що ми і клієнтки бренду звикли бачити в колекціях Каті.

/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

Привернути увагу до колекції Сільченко вирішила і зоряним складом моделей, серед яких були топ-модель Алла Костромічова, а також українська інфлюенсерша Катя Любчик.

/ Фото: fashionweek.ua

JULIYA KROS представила свою колекцію весна-літо – 2022, надихнувшись відразу декількома темами: тканиною і її властивостями, трансформацією і комфортом.

У колекції дизайнер випустила знакові для бренду наряди в чорних і білих кольорах, доповнивши їх світло-оливковими, світло-сірими речами і денімом.

/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

Сукні-сорочки, піджаки, легкі плащі і сукні в білизняному стилі – головні хіти показу. Деякі з речей можна трансформувати, таким чином з однієї отримати відразу п'ять різних.

/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

Для створення речей дизайнер використала бамбук, кропиву, коноплю та котон.

/ Фото: fashionweek.ua

Бренд Dzhus в свою чергу вже традиційно обіграли багатофункціональність одягу. Дизайнер Ірина Джус представила нову колекцію, при створенні над якою роздумувала на тему зміни стандартів в сучасному суспільстві.

/ Фото: fashionweek.ua

Реклама

/ Фото: fashionweek.ua

У колекції ми побачили речі-трансформери – сумки, з яких можна зробити головні убори, шорти перетворюються в топи, з брюк оверсайз ви отримаєте вечірню сукню, а з спідниці – сумку-шопер.

/ Фото: fashionweek.ua

Звичайно, обивателю колекція може здатися досить дивною, а багато у кого й зовсім виникає питання – куди це надіти? Але не варто розглядати образи Dzhus як щось стандартне, адже саме цьомуі протистоїть дизайнер.

/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

Свято, емоції, веселощі і танці до упаду – основа колекції Дарини Донець. У новому сезоні від Darja Donezz представлені: невагомі сукні з летючими рукавами з тафти або ж із заниженою талією в стилі тих нарядів, що популяризувала Коко Шанель в 1920-х. Колірна гамма дуже яскрава – квіткові принти, безліч вставок з сітки і мережива.

/ Фото: fashionweek.ua

У силуетах речей переважають широкі плечі, відкрита спина і підкреслена лінія грудей.

/ Фото: fashionweek.ua

Загалом колекція вийшла з нотками поп-культури 2000-х років, а сама дизайнер пропонує в її одязі запалювати під улюблені треки Брітні Спірс.

/ Фото: fashionweek.ua

На окрему увагу заслуговує і каст моделей. Взяти участь в показі Дарина запросила дівчат не тільки з класичними модельними даними, але і різним кольором шкіри, а також віку і статури. За що особливо ми їй вдячні.

/ Фото: fashionweek.ua

/ Фото: fashionweek.ua

Дивіться в ролику про нові формати тижнів моди:

Читайте також:

Україна попереду: який унікальний формат використовували на Ukrainian Fashion Week

23 найефектніших способу Тижня моди в Копенгагені (фото)

Дивіться: кращі образи з Тижня моди в Копенгагені (фото)